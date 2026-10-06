Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı 6 Ekim Salı? Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de bu hafta kaptanlık yarışı nefes kesti. Baklava yapan yarışmacılar arasında bir isim mavi takım kaptanı olarak seçildi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 6 EKİM?

6 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar kaptan olmak için elinden geleni yaptı.

Aileleri ile görüşen yarışmacılar duygu dolu anlar yaşarken, en güzel baklavayı yapmak için de mücadele etti. En iyi baklavayı yaparak mavi takım kaptanı olan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU BU AKŞAM?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te kaptanlık yarışında nefesler tutuldu. Yarışmacılar en güzel Urfa baklavasını yapmak için elinden geleni yaptı. Aileleri ile beraber yarışan isimlerin tabakları şefler tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucu mavi takım kaptanı belli olacak.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Bu akşam ekranlara gelen bölümde yarışmacılar Urfa baklavası yaparken, şefler tadım yaptı. Şeflerin istediği şekilde baklavayı yapan isim ise mavi takımın kaptanı olacak. Mavi takımın kaptanı ise kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Henüz sonuçlanmadı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU 6 EKİM SALI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada en güzel baklavayı yapan isim bu hafta mavi takımın kaptanı olacak. O isim ise bu hafta rakibini belirleyecek. Henüz kırmızı takım kaptanı belli olmadı.