Ekranların en çok izlenen yarışması Masterchef Türkiye'de 23 Kasım akşamı takımlar belli oldu. Muhammed mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takım için Eyyüp Can'ı seçti.

MASTERCHEF KIRMIZI MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR 23 KASIM?

23 Kasım Pazartesi akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Mastechef Türkiye'de takımlar belirendi. En güzel tabağı yapan Muhammed, rakip olarak Eyyüp Can'ı seçti. Mavi takımda Muhammed, Tolğa, Burçin, Nilay.

Kırmızı takımda ise Eyyüp Can, Armağan, Enes,

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU BU HAFTA?

Bu hafta oynanan kaptanlık oyununda kaptanlar belli oldu. Muhammed'in yer aldığı mavi takımdaki isimler şöyle:

Mavi:

Muhammed

Tolğa

Burçin

Nilay

Masterchef kırmızı takımında yer alan isimler:

Eyyüp Can

Armağan

Enes

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

23 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölüm yarışmacılar et döner yaptı. En çok beğenilenler arasında ikinci turda iskender yapıldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en güzel tabağı yapan Muhammed oldu. Kırmızı takım için ise Eyyüp Can seçildi.