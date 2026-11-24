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İstanbul
Ekranların en çok izlenen yarışması Masterchef Türkiye'de 23 Kasım akşamı takımlar belli oldu. Muhammed mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takım için Eyyüp Can'ı seçti.
23 Kasım Pazartesi akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Mastechef Türkiye'de takımlar belirendi. En güzel tabağı yapan Muhammed, rakip olarak Eyyüp Can'ı seçti. Mavi takımda Muhammed, Tolğa, Burçin, Nilay.
Kırmızı takımda ise Eyyüp Can, Armağan, Enes,
Bu hafta oynanan kaptanlık oyununda kaptanlar belli oldu. Muhammed'in yer aldığı mavi takımdaki isimler şöyle:
Mavi:
Muhammed
Tolğa
Burçin
Nilay
Masterchef kırmızı takımında yer alan isimler:
Eyyüp Can
Armağan
Enes
23 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölüm yarışmacılar et döner yaptı. En çok beğenilenler arasında ikinci turda iskender yapıldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en güzel tabağı yapan Muhammed oldu. Kırmızı takım için ise Eyyüp Can seçildi.