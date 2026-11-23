Masterchef'te 11 yarışmacı kalırken, şampiyonluk için mücadele de kızıştı. En son Şükran'ın elenmesinin ardından 11 kişi arasında kaptanlık oyunu oynandı. Bir isim ise mavi takım kaptanı olarak seçildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU 23 KASIM?

23 Kasım Pazartesi akşamı 11 yarışmacı et döner yaparak en güzel tabağı çıkartmaya çalıştı. Kendi yaptıkları dönerler şefler tarafından tadılırken, beğeni alanlar iskender yaparak ikinci turu oynadı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı olan isim Muhammed oldu. En çok beğenil et döneri yaparak bu hafta mavi takımın başında olacak olan Muhammed, rakibini de seçti.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU BU AKŞAM?

Bu akşam TV8 ekranlarında yer alan yeni bölümde yarışmacılar sıfırdan et döner hazırladı. Şeflere sunum yapan yarışmacılardan 1 isim en güzel tabağı yaparak mavi takımın kaptanı oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bu hafta mavi takımın kaptanı Muhammed olacak. Muhammed, kırmızı takım için Eyyüp Can seçti.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

23 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölüm yakından takip edildi. Et dönerler değerlendirilirken Somer Şef'in ilk 3'ü Enes, Tolğa ve Armağan oldu. Tüm şeflerin beğendiği isimler öne çıkarken ikinci turda iskender tabakları hazırlandı. Değerlendirme sonucunda mavi takım kaptanı Muhammed oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN İSİM

Masterchef Türkiye'de et döner yapıldı, şefler tadım yaptı. Bu akşam yayınlanan bölümde bir isim mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım için ise bir isim söyledi. Bu haftanın mavi takım kaptanı Muhammed, kırmızı takım kaptanı Eyyüp Can olarak belirlendi.