Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu 9 Kasım? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

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İstanbul
Bu akşam yayınlanan yeni bölümde haftanın kaptanı belirlendi. Mavi takımın kaptanı olan isim, kırmızı takım kaptanını belirledi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı belli oldu.
9 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ekler yaptı. En güzel tabağı yapan isim ise bu hafta mavi takımın kaptanı olarak yarışacak. Tadım ve değerlendirme sonrasında mavi takım kaptanı Tolğa oldu.
Masterchef Türkiye'de yarış kaldığı yerden devam ederken bu akşam kaptanlık oyunu oynandı. En güzel ekleri yapan isim mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanını da belirleyecek. Değerlendirmeler sonucunda mavi takımın kaptanı Tolğa oldu.
Ekranların sevilen yarışmasında kıyasıya mücadele devam ederken her pazar, bir isim yarışmaya veda ediyor. Yapılan eleme oylamaları sonucunda bir isim yarışmaya veda etti. Dün akşam Kübra elendi. Kübra'nın elenmesi ise yarışmacıları adeta ikiye böldü.