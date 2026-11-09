Masterchef'te yeni eleme sistemi: Eski düzen değişiyor! Masterchef eleme potasında yeni format nasıl olacak?

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İstanbul
Ekranların sevilen programı Masterchef'te şampiyonluk için heyecan devam ederken eleme sisteminde değişikliğe gidildi. Somer Şef ise detayları anlattı.
Masterchef Türkiye'de haftalar geçerken, yarışmacıların mücadelesi devam ediyor.
Somer Şef, "Bir aday potaya gidecek. Dokunulmazlığı alan sadece kendisini koruyacak, bir aday söylemeyecek. Daha sonra konseyin oyları ile bir aday seçilecek ve Pazar günü sadece 4 adayla potaya gidecek." sözleri ile yeni sisteme dair bilgi verdi.
Eleme sisteminde artık bir aday potaya gidecek. Dokunulmazlığı alan sadece kendisini korurken isim söylemeyecek. Ardından konseyin oyları ile bir aday seçilecek.
Yarışmacı sayısı azaldıkça sistem de değişiyor. Eleme sisteminde bir isim potaya giderken dokunulmazlığı alan isim başka bir isim vermeyecek.