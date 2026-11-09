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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 20:36

Masterchef'te yeni eleme sistemi: Eski düzen değişiyor! Masterchef eleme potasında yeni format nasıl olacak?

Masterchef Türkiye'de haftalar ilerledikçe eleme sisteminde değişiklik yapıldı. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde şefler, Masterchef eleme potasında yeni format nasıl olacak açıkladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef'te yeni eleme sistemi: Eski düzen değişiyor! Masterchef eleme potasında yeni format nasıl olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 20:36

Ekranların sevilen programı 'te şampiyonluk için heyecan devam ederken eleme sisteminde değişikliğe gidildi. ise detayları anlattı.

MASTERCHEF'TE YENİ ELEME SİSTEMİ

'de haftalar geçerken, yarışmacıların mücadelesi devam ediyor.

Masterchef'te yeni eleme sistemi: Eski düzen değişiyor! Masterchef eleme potasında yeni format nasıl olacak?

Somer Şef, "Bir aday potaya gidecek. Dokunulmazlığı alan sadece kendisini koruyacak, bir aday söylemeyecek. Daha sonra konseyin oyları ile bir aday seçilecek ve Pazar günü sadece 4 adayla potaya gidecek." sözleri ile yeni sisteme dair bilgi verdi.

Masterchef'te yeni eleme sistemi: Eski düzen değişiyor! Masterchef eleme potasında yeni format nasıl olacak?

MASTERCHEF YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Eleme sisteminde artık bir aday potaya gidecek. Dokunulmazlığı alan sadece kendisini korurken isim söylemeyecek. Ardından konseyin oyları ile bir aday seçilecek. 

Masterchef'te yeni eleme sistemi: Eski düzen değişiyor! Masterchef eleme potasında yeni format nasıl olacak?

MASTERCHEF KAÇ ADAY POTAYA GİDECEK?

Yarışmacı sayısı azaldıkça sistem de değişiyor. Eleme sisteminde bir isim potaya giderken dokunulmazlığı alan isim başka bir isim vermeyecek. 

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ETİKETLER
#somer şef
#masterchef
#masterchef türkiye
#Konsey
#Eleme Sistemi
#Medya
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