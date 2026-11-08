TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 23:18

MasterChef’te Mehmet Şef’in kömür tatlısı nasıl yapılır? MasterChef’te dikkat çeken lezzet

MasterChef Türkiye’de Mehmet Şef’in gündeme getirdiği kömür tatlısı, izleyicilerin merakını artırdı. Görünümüyle dikkat çeken ve ismiyle şaşırtan tatlı, mutfakta yeni lezzetler denemek isteyenler deneyebilir. Peki, kömür tatlısı nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte Mehmet Şef’in kömür tatlısına dair merak edilenler...

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MasterChef’te Mehmet Şef’in kömür tatlısı nasıl yapılır? MasterChef’te dikkat çeken lezzet
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 23:18

MasterChef Türkiye’de şeflerin hazırladığı sıra dışı lezzetler, izleyicilerin mutfak merakını artırmaya devam ediyor. Son olarak Mehmet Şef’in kömür tatlısı, hem adı hem de farklı görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Alışılmış tatlı tariflerinden farklı bir sunuma sahip olan bu lezzet merak uyandırdı. Peki, Mehmet Şef’in kömür tatlısı yapımında hangi malzemeler kullanılır? Siyah rengini nereden alır?

MEHMET ŞEF’İN KÖMÜR TATLISI TARİFİ

Gerekli malzeme

Balkabağı;

  • Balkabağı
  • Şeker

Pataşa Hamuru;

  • Su
  • Tereyağı
  • Şeker
  • Un
  • Tuz
  • Yumurta

Kömür Ganaj

  • Yumurta
  • Toz Şeker
  • Bitter Çikolata
  • Krem
  • Yaprak jelatin
  • Kömür Kaplama
  • Bitter Çikolata
  • Aktif karbon

Keçiboynuzu Sos

  • Süt
  • Un
  • Şeker
  • Kakao
  • Bitter çikolata
  • Tereyağı
  • Fındıklı kakao kreması
  • Keçiboynuzu pekmezi

Kabak Çekirdeği Şekerleme

  • İç kabak çekirdeği
  • Yumurta akı
  • Şeker
MasterChef’te Mehmet Şef’in kömür tatlısı nasıl yapılır? MasterChef’te dikkat çeken lezzet

KÖMÜR TATLISI NASIL YAPILIR?

BALKABAĞI: balkabağı ve şekeri kaynat suyunu süz kuru bi şekilde püre yap.

PATAŞU HAMURU: su,tereyağı,tuz ve şekeri ocağa al kaynat. unu dök kavur. soğut yumartaları yedir.

KÖMÜR GANAJ: yumurta şekeri kabart, kremayı ayrı kabart. birleştir. çikolatayı erit karışıma ekle. Jelatini erit soğutup karışıma dök kömür ganaj hazır.

KÖMÜR KAPLAMA: bitter çikolatayı benmaride erit aktif karbonu ekle karıştır. soğut

KEÇİBOYNUZU SOS: Süt, un, şeker, kakao karıştır ocakta pişir. Piştikten sonra içine diğer malzemeleri ekle karıştır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ ŞEKERLEME: yumurta akını köpürt. Şeker ve kabak çekirdeğini ekle karıştır 80 derece fırında 10 dk pişir

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef zeytinyağlı kuru incir dolması nasıl yapılır? Ege ve Osmanlı mutfağından zarif lezzet
ETİKETLER
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.