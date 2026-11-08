MasterChef’te Mehmet Şef’in kömür tatlısı nasıl yapılır? MasterChef’te dikkat çeken lezzet

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İstanbul
MasterChef Türkiye’de şeflerin hazırladığı sıra dışı lezzetler, izleyicilerin mutfak merakını artırmaya devam ediyor. Son olarak Mehmet Şef’in kömür tatlısı, hem adı hem de farklı görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Alışılmış tatlı tariflerinden farklı bir sunuma sahip olan bu lezzet merak uyandırdı. Peki, Mehmet Şef’in kömür tatlısı yapımında hangi malzemeler kullanılır? Siyah rengini nereden alır?
Gerekli malzeme
Balkabağı;
Pataşa Hamuru;
Kömür Ganaj
Keçiboynuzu Sos
Kabak Çekirdeği Şekerleme
BALKABAĞI: balkabağı ve şekeri kaynat suyunu süz kuru bi şekilde püre yap.
PATAŞU HAMURU: su,tereyağı,tuz ve şekeri ocağa al kaynat. unu dök kavur. soğut yumartaları yedir.
KÖMÜR GANAJ: yumurta şekeri kabart, kremayı ayrı kabart. birleştir. çikolatayı erit karışıma ekle. Jelatini erit soğutup karışıma dök kömür ganaj hazır.
KÖMÜR KAPLAMA: bitter çikolatayı benmaride erit aktif karbonu ekle karıştır. soğut
KEÇİBOYNUZU SOS: Süt, un, şeker, kakao karıştır ocakta pişir. Piştikten sonra içine diğer malzemeleri ekle karıştır.
KABAK ÇEKİRDEĞİ ŞEKERLEME: yumurta akını köpürt. Şeker ve kabak çekirdeğini ekle karıştır 80 derece fırında 10 dk pişir