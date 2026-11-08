MasterChef’te Mehmet Şef’in kömür tatlısı nasıl yapılır? MasterChef’te dikkat çeken lezzet

MasterChef Türkiye’de şeflerin hazırladığı sıra dışı lezzetler, izleyicilerin mutfak merakını artırmaya devam ediyor. Son olarak Mehmet Şef’in kömür tatlısı, hem adı hem de farklı görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Alışılmış tatlı tariflerinden farklı bir sunuma sahip olan bu lezzet merak uyandırdı. Peki, Mehmet Şef’in kömür tatlısı yapımında hangi malzemeler kullanılır? Siyah rengini nereden alır?

MEHMET ŞEF’İN KÖMÜR TATLISI TARİFİ

Gerekli malzeme

Balkabağı;

Balkabağı

Şeker

Pataşa Hamuru;

Su

Tereyağı

Şeker

Un

Tuz

Yumurta

Kömür Ganaj

Yumurta

Toz Şeker

Bitter Çikolata

Krem

Yaprak jelatin

Kömür Kaplama

Bitter Çikolata

Aktif karbon

Keçiboynuzu Sos

Süt

Un

Şeker

Kakao

Bitter çikolata

Tereyağı

Fındıklı kakao kreması

Keçiboynuzu pekmezi

Kabak Çekirdeği Şekerleme

İç kabak çekirdeği

Yumurta akı

Şeker

KÖMÜR TATLISI NASIL YAPILIR?

BALKABAĞI: balkabağı ve şekeri kaynat suyunu süz kuru bi şekilde püre yap.

PATAŞU HAMURU: su,tereyağı,tuz ve şekeri ocağa al kaynat. unu dök kavur. soğut yumartaları yedir.

KÖMÜR GANAJ: yumurta şekeri kabart, kremayı ayrı kabart. birleştir. çikolatayı erit karışıma ekle. Jelatini erit soğutup karışıma dök kömür ganaj hazır.

KÖMÜR KAPLAMA: bitter çikolatayı benmaride erit aktif karbonu ekle karıştır. soğut

KEÇİBOYNUZU SOS: Süt, un, şeker, kakao karıştır ocakta pişir. Piştikten sonra içine diğer malzemeleri ekle karıştır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ ŞEKERLEME: yumurta akını köpürt. Şeker ve kabak çekirdeğini ekle karıştır 80 derece fırında 10 dk pişir