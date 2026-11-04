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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:04

MasterChef Şadi diskalifiye mi oldu? Şadi hakkında flaş diskalifiye iddiası!

MasterChef’te Şadi hakkında ortaya atılan diskalifiye iddiası, yarışmanın yeni bölümüne ilişkin merakı artırdı. Yarışmacının adının karıştığı olayın ardından yapım ekibinin nasıl bir karar alacağı konuşulurken, Acun Ilıcalı’nın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Peki, MasterChef Şadi diskalifiye mi edildi? Yarışmada neler yaşanacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef Şadi diskalifiye mi oldu? Şadi hakkında flaş diskalifiye iddiası!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:04

’de ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından yarışmanın geleceğine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Yarışmacı hakkında diskalifiye kararı alındığı öne sürülürken, sürecin değerlendirilmesi için ’nın da katıldığı bir toplantı yapıldığı iddia edildi. Peki, MasterChef Şadi diskalifiye mi oldu?

MASTERCHEF ŞADİ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

MasterChef Türkiye’de Şadi hakkında ortaya atılan diskalifiye iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yarışmada yaşanan olayın ardından gözler yapım ekibinin vereceği karara çevrilirken, Acun Ilıcalı’nın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiği öne sürüldü. İddialara göre toplantıda Şadi’nin yarışmadan diskalifiye edilmesine karar verildi. Ancak süreç, daha önce çekimleri tamamlanan eleme bölümünü de etkiledi.

MasterChef Şadi diskalifiye mi oldu? Şadi hakkında flaş diskalifiye iddiası!

Yarışmacıların veda sürecinin ekrana yansıması beklenirken, çekilmiş olan eleme bölümünün yayınlanmayacağı ve bu görüntülerin atılacağı ileri sürüldü. Bunun yerine yarışmacıların yeniden bir araya geleceği yeni bir veda konseyi çekileceği konuşuluyor. 

MasterChef Şadi diskalifiye mi oldu? Şadi hakkında flaş diskalifiye iddiası!

MasterChef’te izleyicileri farklı bir bölümün bekleyebileceği belirtiliyor. Şadi’nin diskalifiye edildiği iddiası sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, yarışmanın yeni bölümünde nasıl bir açıklama yapılacağı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Şadi diskalifiye mi edildi? Daha önce çekilen eleme bölümü gerçekten yayınlanmayacak mı?

MASTERCHEF’TE ŞADİ AYŞE OLAYI NE?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu sonrası yaşanan Şadi tartışması gündeme damga vurdu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra, ilk eleme adayı olarak Tolgahan’ın adını verdi. Takım oylamasında ise en çok oyu alan isim Ayşe oldu. Oylama sırasında söz alan Şadi, Ayşe’ye yönelik, “Ayşe yemin billah iyi bir insan değilsin” ifadelerini kullandı. 

MasterChef Şadi diskalifiye mi oldu? Şadi hakkında flaş diskalifiye iddiası!

Ardından Ayşe’ye oy verdiği pusulayı defalarca masaya vurması, tartışmanın fitilini ateşledi. Bu harekete tepki gösteren Ayşe, Şadi’ye saygısız davrandığını söyleyerek, “Gerçekten komiksin. Saygısız. Biraz yaşının adamı ol” sözleriyle karşılık verdi. İkili arasındaki gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Şadi, Ayşe’nin yanına giderek sözlü tepkisini sürdürdü. 

MasterChef Şadi diskalifiye mi oldu? Şadi hakkında flaş diskalifiye iddiası!

Tartışmanın büyüdüğü anlarda yayının bir bölümünün sessize alınması da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Şadi hakkında diskalifiye kararı verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#acun ılıcalı
#masterchef türkiye
#Ayşe
#Şadi
#Tolgahan
#Medya
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