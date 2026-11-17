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İstanbul
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef'te 17 Kasım akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.
17 Kasım bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde heyecan devam ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Yarışmada son zamanlara yaklaşılırken takım oyunlarının önemi de arttı. Bu akşamın kazananı mavi takım oldu.
Tv8 ekranlarında bu akşam yayınlanan son bölümde bir isim dokunulmazlığı kazandı. Böylece kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım dokunulmaz oldu.
Masterchef'te en son Nurten'in elenmesinin ardından kaos devam etti. Bu akşam oynanan Masterchef dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım oldu. Buna göre kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi edilecek.