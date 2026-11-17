Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef'te 17 Kasım akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI 17 KASIM?

17 Kasım bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde heyecan devam ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Yarışmada son zamanlara yaklaşılırken takım oyunlarının önemi de arttı. Bu akşamın kazananı mavi takım oldu.

MASTERCHEF BU AKŞAM TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında bu akşam yayınlanan son bölümde bir isim dokunulmazlığı kazandı. Böylece kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım dokunulmaz oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te en son Nurten'in elenmesinin ardından kaos devam etti. Bu akşam oynanan Masterchef dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım oldu. Buna göre kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi edilecek.