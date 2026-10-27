Masterchef takımlar nasıl oluştu? 26 Ekim Masterchef kırmızı mavi takım yarışmacıları isimleri

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te bu haftanın kaptanı belirlendi. Mavi takım kaptanı olan isim, kırmızı takımın kaptanını belirledi. Testi kebabını yapan isim şefler tarafından değerlendirildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef'te kaptanlık oyununu Kübra kazandı. Mavi takım kaptanı Kübra, kırmızı takım kaptanı olarak Hasan Alp'i seçti. Böylece bu hafta mavi takımın kaptanı Kübra oldu. Karşı takımda ise kaptanlığı Hasan Alp yapacak. Testi kebabını en güzel yapıp şeflerden tam puan alan isim Kübra oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM?

Ekranların sevilen programı Masterchef'te bu akşam testi kebabı yapan yarışmacılar arasında en çok beğenilen tabak sahibi Kübra oldu. Mavi takım kaptanı olan Kübra, kırmızı takım kaptanı olarak Hasan Alp'i seçti. Böylece bu haftanın kaptanları belli oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Kübra, Bahar, Tolğa, Burçin, EyyüpCan, Nilay, Şadi, Ayşe.

Kırmızı takım: Hasan Alp, Enes, Nurten, Şükran, Muhammed, Tolgahan, Armağan.