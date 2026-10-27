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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:35
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:35

Masterchef takımlar nasıl oluştu? 26 Ekim Masterchef kırmızı mavi takım yarışmacıları isimleri

Masterchef Türkiye'de bu akşam oynanan kaptanlık oyunu sonrasında takımlar oluştu. Testi kebabı yapan yarışmacılar arasında bir isim mavi takım kaptanı oldu. Şefler tarafından tam not alan isim mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı da belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Masterchef takımlar nasıl oluştu? 26 Ekim Masterchef kırmızı mavi takım yarışmacıları isimleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:35
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:35

Ekranların sevilen yarışması 'te bu haftanın kaptanı belirlendi. kaptanı olan isim, kırmızı takımın kaptanını belirledi. Testi kebabını yapan isim şefler tarafından değerlendirildi.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kazandı. Mavi takım kaptanı Kübra, kaptanı olarak 'i seçti. Böylece bu hafta mavi takımın kaptanı Kübra oldu. Karşı takımda ise kaptanlığı Hasan Alp yapacak. Testi kebabını en güzel yapıp şeflerden tam puan alan isim Kübra oldu.

Masterchef takımlar nasıl oluştu? 26 Ekim Masterchef kırmızı mavi takım yarışmacıları isimleri

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM?

Ekranların sevilen programı Masterchef'te bu akşam testi kebabı yapan yarışmacılar arasında en çok beğenilen tabak sahibi Kübra oldu. Mavi takım kaptanı olan Kübra, kırmızı takım kaptanı olarak Hasan Alp'i seçti. Böylece bu haftanın kaptanları belli oldu.

Masterchef takımlar nasıl oluştu? 26 Ekim Masterchef kırmızı mavi takım yarışmacıları isimleri

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Kübra, Bahar, Tolğa, Burçin, EyyüpCan, Nilay, Şadi, Ayşe.

Kırmızı takım: Hasan Alp, Enes, Nurten, Şükran, Muhammed, Tolgahan, Armağan.

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ETİKETLER
#kübra
#masterchef
#mavi takım
#kırmızı takım
#hasan alp
#Medya
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