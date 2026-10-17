MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme potası

MasterChef’te 17 Ekim 2026 tarihli bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı ekranlara taşınıyor. Yarışmacılar, takımlarını avantajlı konuma getirmek ve eleme potasına girmekten kurtulmak için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. Takım oyununda alınacak sonuç, gecenin devamında oynanacak bireysel dokunulmazlık mücadelesi açısından da önem taşıyor. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı, bireysel dokunulmazlık kimin oldu ve eleme potasına kimler girdi? Yarışmanın sonuçları merakla bekleniyor.

17 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE DOKULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

17 Ekim MasterChef’te dokunulmazlığı alan takım birazdan açıklanacak.

17 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

17 Ekim MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı birazdan açıklanacak.

17 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef’te 1 ve 2. Eleme adayları Şiringül ve Hasan Alp

Masterchef’te 3. ve 4. Eleme adayları Burçin ve Nurten

Masterchef’te 5. ve 6 eleme adayları Tolga ve Tolgahan

Masterchef’te 7. ve 8. Eleme adayları birazdan belli olacak.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)