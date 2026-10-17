MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme potası

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İstanbul
MasterChef’te 17 Ekim 2026 tarihli bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı ekranlara taşınıyor. Yarışmacılar, takımlarını avantajlı konuma getirmek ve eleme potasına girmekten kurtulmak için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. Takım oyununda alınacak sonuç, gecenin devamında oynanacak bireysel dokunulmazlık mücadelesi açısından da önem taşıyor. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı, bireysel dokunulmazlık kimin oldu ve eleme potasına kimler girdi? Yarışmanın sonuçları merakla bekleniyor.
17 Ekim MasterChef’te dokunulmazlığı alan takım birazdan açıklanacak.
17 Ekim MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı birazdan açıklanacak.
Masterchef’te 1 ve 2. Eleme adayları Şiringül ve Hasan Alp
Masterchef’te 3. ve 4. Eleme adayları Burçin ve Nurten
Masterchef’te 5. ve 6 eleme adayları Tolga ve Tolgahan
Masterchef’te 7. ve 8. Eleme adayları birazdan belli olacak.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)