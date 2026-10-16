MasterChef Türkiye’de haftanın sonuna yaklaşılırken 3. dokunulmazlık mücadelesiyle ekranlara gelecek. 16 Ekim 2026 tarihli bölümde kırmızı ve mavi takım, eleme sürecinde avantaj elde edebilmek için karşı karşıya geliyor. Takım oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı kazanan ekip belli olacak. Ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar kendi performanslarıyla öne çıkmaya çalışacak. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Ekim bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

Özetle

HABERİN ÖZETİ MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım 16 Ekim 2026! MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef Türkiye'de 16 Ekim 2026'da 3. dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak ve takımlar eleme sürecinde avantaj elde etmek için yarışacak. 16 Ekim 2026'da takımlar arasında 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşecek. 11 Ekim 2026'da MasterChef'e veda eden yarışmacı Buse oldu. MasterChef 2026 ana kadrosuna giren yarışmacılar arasında Batuhan Nazikoğlu, Nilay Özgen, Hasan Alp Karabacak, Şiringül Kaya, Enes Vardar, Eyüp Can Güneş, Demirhan Ali, Nurten Tamer Ocak, Şadi Altınay, Burçin Oğuz, Tolga Çakuş, Muhammed Yahya, Ayşenur İnal, Kübra Satılmış, Gül, Simge Çıtak, Bahar Kaya, Şükran Boyraz, Armağan Kırant ve Koray Saygı yer alıyor. Metinde 16 Ekim 2026'da dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve bireysel dokunulmazlığı kimin aldığı bilgisi henüz belli değil.

16 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

16 Ekim 2026 MasterChef’te dokunulmazlığı kazanan takım maviler olduğu iddia ediliyor.

16 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

16 Ekim 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı birazdan belli olacak.

1 EKİM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

11 Ekim 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı Buse oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)