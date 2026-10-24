MasterChef’te dokunulmazlık oyunu kazanan takım 24 Ekim 2026! MasterChef’te dokunulmazlık oyununu ve bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de 24 Ekim 2026 akşamı ekrana gelen bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, takım dokunulmazlığını kazanmak ve eleme potasına girmekten kurtulmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ekim 2026’da bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu mu? İşte gecenin sonuçlarına ilişkin merak edilen sorular.

24 EKİM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

24 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kırmızı olduğu iddia ediliyor.

24 EKİM 2026 MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

24 Ekim 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı birazdan açıklanacak.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)