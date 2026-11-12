MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef 3. Eleme adayı 12 Kasım 2026

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İstanbul
MasterChef Türkiye’nin 12 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışmacıları eleme süreci bekliyor. Haftanın ilk adaylarının ardından gözler, potaya girecek üçüncü isme çevrildi. Mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçerek haftayı eleme adayı olmadan tamamlamaya çalışıyor. Peki, MasterChef’te 3. eleme adayı kim oldu?
12 Kasım 2026 MasterChef üçüncü eleme adayı birazdan belli olacak.
11 Kasım 2026 MasterChef’te ikinci eleme adayı Burçin oldu.
10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı Nurten oldu.
Kırmızı takım
Tolğahan
Nurten
Nilay
Şükran
Mavi takım
Tolga
Şadi
Enes
Ayşe
Burçin
Armağan
Eyyüp Can