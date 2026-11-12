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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:43

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef 3. Eleme adayı 12 Kasım 2026

MasterChef Türkiye’de 12 Kasım 2026 akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın üçüncü eleme adayı, yarışmacıların mutfaktaki performanslarının ardından yapılacak değerlendirmeyle belli olacak. Peki, MasterChef’te 3. eleme adayı kim oldu? 12 Kasım 2026 tarihli bölümde eleme potasına giren yarışmacı kim?

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Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef 3. Eleme adayı 12 Kasım 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:43

’nin 12 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışmacıları eleme süreci bekliyor. Haftanın ilk adaylarının ardından gözler, potaya girecek üçüncü isme çevrildi. Mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçerek haftayı eleme adayı olmadan tamamlamaya çalışıyor. Peki, MasterChef’te 3. eleme adayı kim oldu?

12 KASIM 2026 MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

12 Kasım 2026 MasterChef üçüncü eleme adayı birazdan belli olacak.

11 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

11 Kasım 2026 MasterChef’te ikinci eleme adayı Burçin oldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef 3. Eleme adayı 12 Kasım 2026

10 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı oldu.

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef 3. Eleme adayı 12 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef 3. Eleme adayı 12 Kasım 2026

Kırmızı takım          

Tolğahan

Nurten

Nilay

Şükran

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef 3. Eleme adayı 12 Kasım 2026

Mavi takım

Tolga

Şadi

Enes

Ayşe

Burçin

Armağan

Eyyüp Can

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