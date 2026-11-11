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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 19:33

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef’te eleme potasına giden 2. Eleme adayı 11 Kasım 2026

MasterChef 2026 sezonu sona doğru yaklaşırken eleme oyununda da değişikliğe gitti. Kaybeden takım kendi takımından bir kişiyi eleme potasına gönderiyor. İlk eleme potasına giden isim Nurten olurken, ikinci eleme adayının kimin olacağı merak ediliyor. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti? 11 Kasım 2026 MasterChef’te 2. Eleme adayı kim oldu?

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Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef’te eleme potasına giden 2. Eleme adayı 11 Kasım 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 19:33

2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın sona doğru yaklaşmasıyla birlikte eleme oyunlarında da değişikliğe gidildi. Yeni kurala göre kaybeden takım, kendi kadrosundan bir yarışmacıyı eleme potasına gönderiyor. Gecenin ilk eleme adayı olurken, gözler ikinci eleme adayının kim olacağına çevrildi. Takım arkadaşlarının vereceği karar ve yarışmacıların performansı eleme potasındaki dengeleri değiştirebilir. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti? 11 Kasım 2026 MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? İşte gecenin sonunda eleme potasına giren isim ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...

11 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

11 Kasım 2026 MasterChef’te 2. Eleme adayı birazdan belli olacak.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef’te eleme potasına giden 2. Eleme adayı 11 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef’te eleme potasına giden 2. Eleme adayı 11 Kasım 2026

Kırmızı takım          

Tolğahan

Nurten

Nilay

Şükran

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef’te eleme potasına giden 2. Eleme adayı 11 Kasım 2026

Mavi takım

Tolga

Şadi

Enes

Ayşe

Burçin

Armağan

Eyyüp Can

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