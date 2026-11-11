MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef’te eleme potasına giden 2. Eleme adayı 11 Kasım 2026

MasterChef 2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın sona doğru yaklaşmasıyla birlikte eleme oyunlarında da değişikliğe gidildi. Yeni kurala göre kaybeden takım, kendi kadrosundan bir yarışmacıyı eleme potasına gönderiyor. Gecenin ilk eleme adayı Nurten olurken, gözler ikinci eleme adayının kim olacağına çevrildi. Takım arkadaşlarının vereceği karar ve yarışmacıların performansı eleme potasındaki dengeleri değiştirebilir. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti? 11 Kasım 2026 MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? İşte gecenin sonunda eleme potasına giren isim ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...

11 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

11 Kasım 2026 MasterChef’te 2. Eleme adayı birazdan belli olacak.

10 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı Nurten oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

Kırmızı takım

Tolğahan

Muhammed

Bahar

Nurten

Nilay

Şükran

Mavi takım

Tolga

Şadi

Enes

Ayşe

Burçin

Armağan

Eyyüp Can