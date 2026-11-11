MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef’te eleme potasına giden 2. Eleme adayı 11 Kasım 2026

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İstanbul
MasterChef 2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın sona doğru yaklaşmasıyla birlikte eleme oyunlarında da değişikliğe gidildi. Yeni kurala göre kaybeden takım, kendi kadrosundan bir yarışmacıyı eleme potasına gönderiyor. Gecenin ilk eleme adayı Nurten olurken, gözler ikinci eleme adayının kim olacağına çevrildi. Takım arkadaşlarının vereceği karar ve yarışmacıların performansı eleme potasındaki dengeleri değiştirebilir. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti? 11 Kasım 2026 MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? İşte gecenin sonunda eleme potasına giren isim ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...
11 Kasım 2026 MasterChef’te 2. Eleme adayı birazdan belli olacak.
10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı Nurten oldu.
Kırmızı takım
Tolğahan
Nurten
Nilay
Şükran
Mavi takım
Tolga
Şadi
Enes
Ayşe
Burçin
Armağan
Eyyüp Can