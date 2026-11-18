MasterChef Türkiye’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar, eleme potasına girmemek için mutfakta hünerlerini sergileyecek. Haftanın ilk eleme adayının belli olmasının ardından gözler, ikinci eleme adayı olarak seçilecek isme çevrildi. Peki, 18 Kasım 2026 MasterChef bölümünde eleme potasına hangi yarışmacı girecek? İşte gecenin merak edilen sonucu...

18 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Kasım MasterChef’te ikinci eleme adayı olan yarışmacı birazdan açıklanacak.

17 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Kasım akşamı yapılan kırmızı takımdaki oylama sonucuna göre Şükran eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’İN BU HAFTAKI TAKIMLARI

Kırmızı takım

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım