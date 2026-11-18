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İstanbul
MasterChef Türkiye’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar, eleme potasına girmemek için mutfakta hünerlerini sergileyecek. Haftanın ilk eleme adayının belli olmasının ardından gözler, ikinci eleme adayı olarak seçilecek isme çevrildi. Peki, 18 Kasım 2026 MasterChef bölümünde eleme potasına hangi yarışmacı girecek? İşte gecenin merak edilen sonucu...
18 Kasım MasterChef’te ikinci eleme adayı olan yarışmacı birazdan açıklanacak.
17 Kasım akşamı yapılan kırmızı takımdaki oylama sonucuna göre Şükran eleme adayı oldu.
Kırmızı takım
Mavi takım