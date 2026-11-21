MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları arasına girecek dördüncü yarışmacı için heyecanlı bekleyiş başladı. 21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak eleme potasından uzak kalmaya çalıştı. Mutfakta yaşanan rekabetin ardından şeflerin değerlendirmeleri ve yarışmacılar arasında alınan karar gecenin sonucunu belirleyecek. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti? 21 Kasım MasterChef'te haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? İşte açıklanacak isimle birlikte gecenin öne çıkan detayları.

21 KASIM 2026 MASTERCHEF ELEME POTASINA GİDEN 4 YARIŞMACI KİM?

21 Kasım 2026 MasterChef eleme potasına giden 4. Yarışmacı Armağan olduğu iddia ediliyor.

19 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA GİDEN 3. YARIŞMACI KİM?

19 Kasım MasterChef’te eleme potasına giden 3. Yarışmacı Şadi oldu.

18 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Kasım MasterChef’te ikinci eleme adayı olan yarışmacı Tolgahan oldu.

17 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Kasım akşamı yapılan kırmızı takımdaki oylama sonucuna göre Şükran eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’İN BU HAFTAKI TAKIMLARI

Kırmızı takım

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım