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İstanbul
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları arasına girecek dördüncü yarışmacı için heyecanlı bekleyiş başladı. 21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak eleme potasından uzak kalmaya çalıştı. Mutfakta yaşanan rekabetin ardından şeflerin değerlendirmeleri ve yarışmacılar arasında alınan karar gecenin sonucunu belirleyecek. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti? 21 Kasım MasterChef'te haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? İşte açıklanacak isimle birlikte gecenin öne çıkan detayları.
21 Kasım 2026 MasterChef eleme potasına giden 4. Yarışmacı Armağan olduğu iddia ediliyor.
19 Kasım MasterChef’te eleme potasına giden 3. Yarışmacı Şadi oldu.
18 Kasım MasterChef’te ikinci eleme adayı olan yarışmacı Tolgahan oldu.
17 Kasım akşamı yapılan kırmızı takımdaki oylama sonucuna göre Şükran eleme adayı oldu.
Kırmızı takım
Mavi takım