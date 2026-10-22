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Medya
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:11

MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 22 Ekim 2026!

MasterChef Türkiye’de 22 Ekim 2026 tarihli bölümde eleme potasına giren yarışmacılar merak ediliyor. Haftanın eleme adaylarının belirlenmesiyle birlikte gözler, potaya giden 5. ve 6. isimlere çevrildi. Şeflerin değerlendirmeleri ve takım içindeki mücadele devam ederken izleyiciler, eleme potasına giren yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. Peki, MasterChef’te 22 Ekim 2026 tarihinde eleme adayı kim oldu? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye’de eleme potasıyla ilgili merak edilenler.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 22 Ekim 2026!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 23:11

’de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 22 Ekim 2026 Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde, haftanın eleme adaylarının kimler merak ediliyor. Yarışmada alınan kararlar, eleme gecesi öncesinde rekabeti daha da artırıyor. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti? 22 Ekim 2026 tarihli bölümde 5. ve 6. eleme adayları belli oldu mu? İşte son gelişmeler.

22 EKİM 2026 TARİHLİ BÖLÜMDE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

22 Ekim 2026 tarihli bölümde 5. ve 6. eleme adayları birazdan belli olacak.

21 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

21 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları ve Eyyüp Can oldu.

MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 22 Ekim 2026!

20 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMİ OLDU?

21 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları ve Emre oldu.

MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 22 Ekim 2026!

MASTERCHEF'TE ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonundan en son elenen yarışmacı Şiringül oldu. 

MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 22 Ekim 2026!

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 22 Ekim 2026!

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 22 Ekim 2026!

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş 

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 22 Ekim 2026!

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)

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#masterchef türkiye
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