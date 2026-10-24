MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 7. ve 8. Eleme adayları 24 Ekim 2026!

MasterChef Türkiye 2026’da haftanın eleme adayları merak konusu olmaya devam ediyor. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar, eleme potasına girmemek için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Zorlu mücadelelerin ardından haftanın 7. ve 8. eleme adaylarının kim olacağı merak ediliyor. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti? MasterChef 2026’da 7. ve 8. eleme adayları kim oldu?

24 EKİM 2026 MASTERCHEF 7 VE 8 ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

24 Ekim 2026 MasterChef 7. Ve 8. Eleme adayları birazdan açıklanacak.

22 EKİM 2026 TARİHLİ BÖLÜMDE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

22 Ekim 2026 tarihli bölümde 5. ve 6. eleme adayları Nilay ve Burçin oldu.

21 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

21 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları Ayşe ve Eyyüp Can oldu.

20 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMİ OLDU?

21 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Enes ve Emre oldu.

MASTERCHEF'TE ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonundan en son elenen yarışmacı Şiringül oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)