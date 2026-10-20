Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu! Kaptanlık oyunu sonrası takımlar nasıl oluştu?

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İstanbul
Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde bu haftanın kaptanları belirlendi. Değerlendirme sonucunda Şadi mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı Enes ile takımlarını oluşturdular.
Kırmızı takımın kaptanı Enes olurken takımını oluşturdu. Yaptığı seçimler sonucunda haftanın takımı netleşti.
Kırmızı takımdaki isimler şöyle:
Nurten
Nilay
Armağan
Enes
Tolgahan
Burçin
Emre
Mavi takımda yer alan isimler belli oldu. Şadi'nin kaptanlığında yarışacak olan isimler tek tek seçildi.
Şükran
Şadi
Eyyüp Can
Tolğa
Kübra
Muhammed
Bahar
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bu haftanın takımları belli oldu. Yapılan tiramisu sonrasında şefler değerlendirme yaptı ve mavi takımın kaptanını seçti. Bu hafta Şadi, mavi takımın kaptanı oldu. Enes ise kırmızı takıma kaptanlık yapıyor.
Mavi takım: Şükran, Şadi, Eyyüp Can, Tolğa, Kübra, Muhammed, Bahar
Kırmızı takım: Nurten, Nilay, Armağan, Enes, Burçin, Emre