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Medya
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 00:01

Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu! Kaptanlık oyunu sonrası takımlar nasıl oluştu?

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye 19 Ekim akşamı yayınlanan bölümü nefes kesti. Bu haftanın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Mavi takım kaptanı Şadi takımında olmasını istediği isimleri seçti. Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları netleşti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu! Kaptanlık oyunu sonrası takımlar nasıl oluştu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 00:01

'nin yeni bölümünde bu haftanın kaptanları belirlendi. Değerlendirme sonucunda mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı Enes ile takımlarını oluşturdular.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR 19 EKİM?

Kırmızı takımın kaptanı Enes olurken takımını oluşturdu. Yaptığı seçimler sonucunda haftanın takımı netleşti.

Kırmızı takımdaki isimler şöyle:

Nurten

Nilay

Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu! Kaptanlık oyunu sonrası takımlar nasıl oluştu?

Armağan

Enes 

Tolgahan

Burçin

Emre

Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu! Kaptanlık oyunu sonrası takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR 19 EKİM?

Mavi takımda yer alan isimler belli oldu. Şadi'nin kaptanlığında yarışacak olan isimler tek tek seçildi.

Şükran

Şadi

Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu! Kaptanlık oyunu sonrası takımlar nasıl oluştu?

 

Eyyüp Can

Tolğa

Kübra

Muhammed

Bahar

Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu! Kaptanlık oyunu sonrası takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bu haftanın takımları belli oldu. Yapılan tiramisu sonrasında şefler değerlendirme yaptı ve mavi takımın kaptanını seçti. Bu hafta Şadi, mavi takımın kaptanı oldu. Enes ise kırmızı takıma kaptanlık yapıyor.

: Şükran, Şadi, Eyyüp Can, Tolğa, Kübra, Muhammed, Bahar

: Nurten, Nilay, Armağan, Enes, Burçin, Emre

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ETİKETLER
#masterchef türkiye
#mavi takım
#kırmızı takım
#Şadi
#Enes
#Medya
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