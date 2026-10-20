Masterchef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu! Kaptanlık oyunu sonrası takımlar nasıl oluştu?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde bu haftanın kaptanları belirlendi. Değerlendirme sonucunda Şadi mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı Enes ile takımlarını oluşturdular.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR 19 EKİM?

Kırmızı takımın kaptanı Enes olurken takımını oluşturdu. Yaptığı seçimler sonucunda haftanın takımı netleşti.

Kırmızı takımdaki isimler şöyle:

Nurten

Nilay

Armağan

Enes

Tolgahan

Burçin

Emre

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR 19 EKİM?

Mavi takımda yer alan isimler belli oldu. Şadi'nin kaptanlığında yarışacak olan isimler tek tek seçildi.

Şükran

Şadi

Eyyüp Can

Tolğa

Kübra

Muhammed

Bahar

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bu haftanın takımları belli oldu. Yapılan tiramisu sonrasında şefler değerlendirme yaptı ve mavi takımın kaptanını seçti. Bu hafta Şadi, mavi takımın kaptanı oldu. Enes ise kırmızı takıma kaptanlık yapıyor.

Mavi takım: Şükran, Şadi, Eyyüp Can, Tolğa, Kübra, Muhammed, Bahar

Kırmızı takım: Nurten, Nilay, Armağan, Enes, Burçin, Emre