Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ederken 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sürpriz yapıldı. Yarışmacılar önce gelen mektubu okudu ardından kapının arkasındaki öğretmenleriyle karşılaştı.

MASTERCHEF'TE ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde değerli öğretmenler Masterchef ekranlarında unutulmadı. Özel günde ödül oyunu için mücadele eden yarışmacılar önce öğretmenlerinden kendilerine dökülen sözleri okudu. Yapılan anons ile kapıya dönen yarışmacılar karşılarında öğretmenlerini görünce duygulandı.

Her yarışmacının öğretmenine söz verilirken, yarışmacılar hakkında duygularını paylaştı. O anlar ise ekran başındakileri duygulandırdı. Yarışmacılar öğretmenlerinden gelen güzel sözler karşısında gözyaşlarını tutamadı.

MASTERCHEF'TE YARIŞMACILARA ÖĞRETMEN SÜRPRİZİ GÖZ DOLDURDU

Yarışmacıların eğitim ve öğretim hayatı boyunca yanında olduğu öğretmenlerinden gelen mektuplar yüzleri güldürdü. Şeflerden gelen sürpriz ise yarışmacıları şoke etti.

Kapının ardından öğretmenleri çıkan yarışmacılar neye uğradığını şaşırdı. Her birinin hayatına dokunan değerli öğretmenleri ile beraber yarışan yarışmacılar keyifli anlar yaşadı.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI ÖĞRETMENLERİ İLE YARIŞTI

Bu akşam Tv8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde keyifli anlar yaşandı. Öğretmenlerinden gelen güzel notları okuyan yarışmacılar duygulanırken, kapının ardından gelenleri görünce şoke oldu. Masterchef ekranlarında bu akşam 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sürpriz yapıldı.