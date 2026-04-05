Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Masumiyet Müzesi’nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının Hayatı

Masumiyet Müzesi’nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının HayatıEylül Lize Kandemir, Masumiyet Müzesi dizisinde canlandırdığı Füsun karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Kısa sürede televizyon dünyasının ünlü isimleri arasına giren genç yıldızın yeni projesi belli oldu. Kandemir, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği “Başkalarının Hayatı” dizisinde üniversiteli Hülya karakterini canlandıracak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Masumiyet Müzesi'nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının Hayatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 11:57

Orhan Pamuk’un kaleme aldığı Masumiyet Müzesi romanının dizi uyarlamasında yıldızı parlayan Eylül Lize Kandemir, genç kuşağın en beğendiği isimler arasında yer aldı. Başarılı oyunculuğu ve izleyiciler arasındaki popülerliği ile dikkat çeken genç yıldız kısa süre içinde yapımcıların da odağına yerleşti. Bu kapsamda Masumiyet Müzesi dizisinin sona ermesinin hemen ardından farklı tekliflerle karşılaşan Eylül Lize Kandemir’in Ay Yapım’la yeniden el sıkıştığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Masumiyet Müzesi’nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının Hayatı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Masumiyet Müzesi dizisinde rol alan Eylül Lize Kandemir, Ay Yapım ile yeniden anlaştı ve “Başkalarının Hayatı” adlı yeni dizide başrol oynayacak.
Eylül Lize Kandemir, Masumiyet Müzesi dizisiyle genç kuşağın beğendiği isimler arasına girdi.
Masumiyet Müzesi'nin sona ermesinin ardından Kandemir, Ay Yapım ile yeni bir dizi için el sıkıştı.
Genç yıldız, yeni yayın döneminde ana akımda seyirciyle buluşması planlanan “Başkalarının Hayatı” dizisinde başrol üstlenecek.
Dizide Eylül Lize Kandemir, gecekondu semtinde yaşayan, burslu olarak üniversiteye başlayan ve başkalarının hayatına özenen Hülya karakterini canlandıracak.
Dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci yapacak ve Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından yazılan eserden uyarlanacak.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Masumiyet Müzesi’nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının Hayatı

Genç yıldız yeni yayın döneminde ana akımda seyirciyle buluşması planlanan “Başkalarının Hayatı” dizisinde başrol oynayacak.

Masumiyet Müzesi’nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının Hayatı

ÜNİVERSİTELİ HÜLYA’YI CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Müjdeci’nin yönetmen koltuğunda oturacağı dizi, Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı eserden uyarlanacak. Dizide Eylül Lize Kandemir gecekondu semtinde annesi ve ablasıyla yaşayan, burslu kazandığı üniversiteye başlayan ve başkalarının hayatına özenen Hülya’yı canlandıracak.

Masumiyet Müzesi’nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının Hayatı

ETİKETLER
#Yeni Dizi
#Ay Yapım
#Masumiyet Müzesi
#Eylül Lize Kandemir
#Başkalarının Hayatı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.