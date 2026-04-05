Orhan Pamuk’un kaleme aldığı Masumiyet Müzesi romanının dizi uyarlamasında yıldızı parlayan Eylül Lize Kandemir, genç kuşağın en beğendiği isimler arasında yer aldı. Başarılı oyunculuğu ve izleyiciler arasındaki popülerliği ile dikkat çeken genç yıldız kısa süre içinde yapımcıların da odağına yerleşti. Bu kapsamda Masumiyet Müzesi dizisinin sona ermesinin hemen ardından farklı tekliflerle karşılaşan Eylül Lize Kandemir’in Ay Yapım’la yeniden el sıkıştığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Masumiyet Müzesi’nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının Hayatı Masumiyet Müzesi dizisinde rol alan Eylül Lize Kandemir, Ay Yapım ile yeniden anlaştı ve “Başkalarının Hayatı” adlı yeni dizide başrol oynayacak. Eylül Lize Kandemir, Masumiyet Müzesi dizisiyle genç kuşağın beğendiği isimler arasına girdi. Masumiyet Müzesi'nin sona ermesinin ardından Kandemir, Ay Yapım ile yeni bir dizi için el sıkıştı. Genç yıldız, yeni yayın döneminde ana akımda seyirciyle buluşması planlanan “Başkalarının Hayatı” dizisinde başrol üstlenecek. Dizide Eylül Lize Kandemir, gecekondu semtinde yaşayan, burslu olarak üniversiteye başlayan ve başkalarının hayatına özenen Hülya karakterini canlandıracak. Dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci yapacak ve Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından yazılan eserden uyarlanacak.

ÜNİVERSİTELİ HÜLYA’YI CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Müjdeci’nin yönetmen koltuğunda oturacağı dizi, Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı eserden uyarlanacak. Dizide Eylül Lize Kandemir gecekondu semtinde annesi ve ablasıyla yaşayan, burslu kazandığı üniversiteye başlayan ve başkalarının hayatına özenen Hülya’yı canlandıracak.