Masumiyet Müzesi’nin yıldızı Eylül Lize Kandemir imzayı attı: Yeni dizisi Başkalarının Hayatı

Orhan Pamuk’un kaleme aldığı Masumiyet Müzesi romanının dizi uyarlamasında yıldızı parlayan Eylül Lize Kandemir, genç kuşağın en beğendiği isimler arasında yer aldı. Başarılı oyunculuğu ve izleyiciler arasındaki popülerliği ile dikkat çeken genç yıldız kısa süre içinde yapımcıların da odağına yerleşti. Bu kapsamda Masumiyet Müzesi dizisinin sona ermesinin hemen ardından farklı tekliflerle karşılaşan Eylül Lize Kandemir’in Ay Yapım’la yeniden el sıkıştığı öğrenildi.
Genç yıldız yeni yayın döneminde ana akımda seyirciyle buluşması planlanan “Başkalarının Hayatı” dizisinde başrol oynayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Müjdeci’nin yönetmen koltuğunda oturacağı dizi, Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı eserden uyarlanacak. Dizide Eylül Lize Kandemir gecekondu semtinde annesi ve ablasıyla yaşayan, burslu kazandığı üniversiteye başlayan ve başkalarının hayatına özenen Hülya’yı canlandıracak.