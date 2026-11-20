26. Altın Başarı Ödülleri'nde TGRT Haber sunucuları Yakup Sağlam ve Okan Ateş, kendi kategorilerinde yılın en iyisi seçildi. Eğitimdeki köklü birikimiyle öne çıkan İhlas Koleji de Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu ödülüne layık görüldü.





İhlas Holding, ödüllere doymadı. Habercilikten eğitime farklı alanlardaki başarılarıyla adından bir kez daha söz ettirdi. 26. Altın Başarı Ödülleri Töreni'nde iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Alanlarında başarı gösteren isimler ödüllerine kavuşurken TGRT Haber geceden iki ödülle ayrıldı.

"Yılın En İyi Erkek Gece Haber Programı Sunucusu" ödülünü Bugünden Yarına programıyla Yakup Sağlam aldı. "Yılın En İyi Erkek Sabah Haber Programı Sunucusu" ödülünün sahibi ise Günaydın Türkiye programıyla Okan Ateş oldu.

İhlas Holding'in eğitim alanındaki başarısı da ödülle taçlandı. "Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu" ödülü İhlas Koleji'ne verildi.