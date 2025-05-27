Mehmet Yılmaz Ak Bahar dizisinden ayrılacak mı?

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, önümüzdeki sezonda da devam edecek. Dizinin son yayınlanan tanıtımından sonra dizide Timur karakteriyle yer alan Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılacağı iddia edildi.

İlk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan Bahar dizisi 3. sezonda da devam etme kararı aldı. Yeni sezonda diziden ayrılıkları iddia edilirken, başrol oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak'ın diziye yeni sezonda veda edeceği iddia edildi.

MEHMET YILMAZ AK, BAHAR DİZİSİNE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu akşam yayınlanacak yeni bölümle sezon finali yapacak Bahar dizisinde Reha (Hasan Şahintürk) ve Gülçiçek’in (Füsun Demirel) nikahı diziye damga vururken tanıtımda da yer verilen flaş olay dikkat çekti. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizide Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi veriliyor.

Yayınlanan tanıtımın ardından “Mehmet Yılmaz Ak’ın projeye veda mı etti?” sorusu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kulislerden sızan bilgilere göre başarılı oyuncu veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaştı. Yeni sezonda senaryo ekibi değişecek olan dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.