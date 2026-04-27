Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Mercan Köşk dizi konusu nedir? Mercan Köşk dizi oyuncuları kimler?

Mercan Köşk, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor. FARO ve Sinehane ortaklığında hayata geçirilen dizi, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken karakterleriyle izleyicinin karşısına çıkacak. ATV ekranlarında yayınlanacak yapım şimdiden merak konusu oldu. Peki, Mercan Köşk dizi konusu nedir? Mercan Köşk dizi oyuncuları kimler?

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 20:30
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 20:35

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Mercan Köşk, dramatik yapısı ve derinlikli karakterleriyle dikkat çekiyor. ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan , aile bağları, geçmiş sırlar ve güç mücadelesi etrafında şekillenen bir hikâyeyi merkezine alıyor. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan projede, farklı dünyalardan gelen karakterlerin kesişen hayatları üzerinden güçlü bir dram anlatısı kurulması hedefleniyor. Oyuncu kadrosu henüz netleşmemiş olsa da sektörün iddialı isimlerinin projede yer alması bekleniyor. Büyük prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle Mercan Köşk, yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek yapımlar arasında gösteriliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, atv ekranlarında yayınlanacak Mercan Köşk dizisi, aile bağları, geçmiş sırlar ve güç mücadelesi etrafında şekillenen dramatik bir hikâyeyi merkezine alıyor.
Dizinin konusu, Cemre'nin ani evliliğinin ardından kocasının ortadan kaybolmasıyla başlar ve onu babasının öldürüldüğü Tarsus'a geri götürerek, Aras'ın düzenini altüst eder.
İki düşman aile arasındaki çatışma, Cemre ile Aras arasında filizlenecek bir bağı tetikler ve ikiliyi her iki ailenin de sakladığı karanlık bir sırrın ortasında buluşturur.
Oyuncu kadrosunda ilk netleşen isim, dengeleri değiştirecek Esved karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Mehmet Özgür'dür.
Dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu tarafından kaleme alınmış olup, senaryo ekibinde Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici yer almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

MERCAN KÖŞK DİZİ KONUSU NEDİR?

Cemre'nin ani bir kararla yaptığı evlilik, nikâhın hemen ardından kocasının ortadan kaybolmasıyla beklenmedik bir arayışa dönüşür. Bu arayış, onu en büyük travmasına, babasının öldürüldüğü Tarsus'a geri götürür. 'Mercan Köşk'e uzanan bu yolculuk, ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras'ın kurduğu düzeni altüst eder.

İki düşman aile arasında başlayan çatışma, aynı zamanda Cemre ile Aras arasında filizlenecek güçlü bir bağın da başlangıcı olur. Görkemli Mercan Köşk'ün kapıları kapandığında, Cemre ve Aras kendilerini sadece bir evliliğin içinde değil, her iki ailenin de yıllardır sakladığı karanlık bir sırrın tam ortasında bulacaklar.

MERCAN KÖŞK DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

'Mercan Köşk'ün zengin oyuncu kadrosu netleşmeye başlarken, belli olan ilk dev isim usta oyuncu Mehmet Özgür oldu. Deneyimli oyuncu, dizide dengeleri değiştirecek Esved karakterine hayat verecek.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN SENARİSTİ

Yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen Mercan Köşk için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu tarafından kaleme alınırken, senaryo ekibinde Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici yer alıyor. Güçlü kalemlerden oluşan ekip, derinlikli karakterler ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken bir yapım ortaya koymayı hedefliyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi, yeni sezonda dramatik yapısıyla adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.

