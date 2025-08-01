Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman dizisinde radikal karar! İsmi de değişti

Burak Özçivit'in vedasıyla yeni bir döneme giren Kuruluş Osman dizisinde senaryo ve kadroda büyük değişiklikler yaşandı. Burak Özçivit'in ayrılığının ardından yeni başrol Mert Yazıcıoğlu olurken, dizinin isminde de değişiklik oldu.

MERT YAZICIOĞLU ORHAN BEY OLDU

Burak Özçivit'in vedasıyla yön değiştiren Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon öncesi hem kadrosunu hem de adını yeniledi. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey rolüyle yer alacağı dizide senaryoda baştan yazılacak.

KURULUŞ OSMAN'IN İSMİ DEĞİŞTİ

Yaşanan değişim sonrası Kuruluş Osman'ın ismi de değişti. Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu "Kuruluş Osman" dizisinin yeni ismi "Yükseliş Orhan" oldu. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun katılımını memnuniyetle karşılarken, dizi yeni simiyle eylülde ekranda olacak.

KURULUŞ OSMAN'IN HİKAYESİ TAMAMEN DEĞİŞECEK

Yeni sezonda yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte senaryo da farklı bir dönemi işleyecek. Artık Osmanlı'nın ilk kurumsallaşma yıllarına odaklanacak olan dizide hem temalar hem de karakterler büyük bir dönüşüm geçirecek. Bu değişim sadece hikâyede değil, kadroda da etkisini gösteriyor.