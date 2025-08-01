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 | Dilek Ulusan

Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman dizisinde radikal karar! İsmi de değişti

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in vedası sonrası yeni başrol Mert Yazıcıoğlu oldu. Dizinin kadrosu yeniden oluşurken, radikal bir karar daha alındı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey rolüyle dahil olduğu yapımın artık adı da değişti.

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Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman dizisinde radikal karar! İsmi de değişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 09:28

'in vedasıyla yeni bir döneme giren dizisinde senaryo ve kadroda büyük değişiklikler yaşandı. Burak Özçivit'in ayrılığının ardından yeni başrol olurken, dizinin isminde de değişiklik oldu.

MERT YAZICIOĞLU ORHAN BEY OLDU

Burak Özçivit'in vedasıyla yön değiştiren Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon öncesi hem kadrosunu hem de adını yeniledi. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey rolüyle yer alacağı dizide senaryoda baştan yazılacak.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman dizisinde radikal karar! İsmi de değişti

KURULUŞ OSMAN'IN İSMİ DEĞİŞTİ

Yaşanan değişim sonrası Kuruluş Osman'ın ismi de değişti. Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu "Kuruluş Osman" dizisinin yeni ismi "Yükseliş Orhan" oldu. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun katılımını memnuniyetle karşılarken, yeni simiyle eylülde ekranda olacak.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman dizisinde radikal karar! İsmi de değişti

KURULUŞ OSMAN'IN HİKAYESİ TAMAMEN DEĞİŞECEK

Yeni sezonda yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte senaryo da farklı bir dönemi işleyecek. Artık Osmanlı'nın ilk kurumsallaşma yıllarına odaklanacak olan dizide hem temalar hem de karakterler büyük bir dönüşüm geçirecek. Bu değişim sadece hikâyede değil, kadroda da etkisini gösteriyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olduğu Kuruluş Osman dizisinde radikal karar! İsmi de değişti
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ETİKETLER
#burak özçivit
#kuruluş osman
#dizi
#mert yazıcıoğlu
#Türk Dizisi
#Yükseliş Orhan
#Orhan Bey
#Medya
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