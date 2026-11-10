Meryem Uzerli'nin yeni adresi belli oldu! Kürk Mantolu Madonna ile geri dönüyor

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Meryem Uzerli'nin yeni projesinin Kürk Mantolu Madonna romanı uyarlaması olacağı öğrenildi. Uzun bir süredir üzerine düşünülen projeler arasında yer alan Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı, film olacağı haberleriyle gündeme gelmişti. Zaman zaman tiyatro sahnelerine de uyarlanan popüler romanın hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Meryem Uzerli'nin projeye dahil olacağı duyuruldu. Kürk Mantolu Madonna romanı okurlarının ve sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği film için nefesler tutuldu. Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen projede Meryem Uzerli'nin önemli karakterlerden biri olan Maria Puder'i oynayacağı öğrenildi.

MERYEM UZERLİ KÜRK MANTOLU MADONNA FİLMİNE DAHİL OLDU!

Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımladığı ve Türkiye'de oldukça popüler bir roman olan Kürk Mantolu Madonna, beyaz perdeye taşınacağı duyurulmuştu. Türk edebiyatının en unutulmaz eserleri arasında yer alan Kürk Mantolu Madonna'nın film versiyonu bir kez daha gündeme geldi. Kitap olarak ilk kez 1943'te Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan eser, Raif Efendi ve Maria Puder'in dokunaklı bir aşk hikayesini okurlarla buluşturmuştu.

Etkileyici aşk hikayesiyle seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Kürk Mantolu Madonna romanı, beyazperdeye taşınmaya hazırlanırken Meryem Uzerli'nin projede yer alacağı öğrenildi. Türk dizi tarihine damga vuran projeler arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan Uzerli'nin Kürk Mantolu Madonna romanı uyarlaması filme oldukça önemli bir karakteri oynayacağı duyuruldu.

Raif Efendi'nin, yirmili yaşlarında babasının isteği üzerine gittiği Berlin'de, sanata olan ilgisi sayesinde bir sanat galerisine gitmesiyle başlayan hikayenin sonrasında duygu dolu bir aşk öyküsüne dönüştüğü romanda Raif Efendi ve Maria Puder'in dokunaklı bir aşk hikayesi okurlarla buluşmuştu. Uzun yıllardır çekilmesi planlanan Türk edebiyatının en bilinen aşk hikayelerinden Sabahattin Ali’nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanının film versiyonu için hazırlıklar başladı.

Çalışmalarına yavaş yavaş başlanan ve izleyicide büyük bir merak uyandıran Kürk Mantolu Madonna filminde başarılı ve güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin başrol oynayacağı duyuruldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sabahattin Ali’nin Türk edebiyatına damga vuran ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, Meryem Uzerli’nin başrolünde yer alacağı sinema filmiyle beyazperdeye taşınıyor.

MARİA PUDER KARAKTERİNİ OYNAYACAK!

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, edebiyat tarihinin en unutulmaz kadın karakterlerinden Maria Puder’i oynayacak. Uluslararası projelerdeki performanslarıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uzerli, özgürlüğü, tutkusu, yalnızlığı ve güçlü karakteriyle hafızalara kazınan Maria Puder’i sinema sahnesine taşıyacak.

Hayatı boyunca yalnızlığı seçmiş bir memur olan Raif Efendi ile Berlin’de bir resim sergisinde gördüğü kendi portresine (Kürk Mantolu Madonna) hayran kalıp sonrasında yakından tanıdığı Alman ressam Maria Puder arasındaki tutkulu ve hüzünlü aşkı anlatan Kürk Mantolu Madonna romanının film versiyonun yapımcılığını Fikri Harika Production ve Saçaklı Film Studios üstleniyor.

Başarılı ve uzun soluklu projeleriyle tanınan başarılı yönetmen Sedat İnci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu projede, senaryo Mert Dikmen tarafından kaleme alınıyor. Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri, uluslararası bir prodüksiyonla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin diğer başrol karakteri Raif Efendi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Türkiye ve Almanya’da gerçekleştirilecek çekimlerin önemli bir bölümünün, Berlin’de bulunan Avrupa’nın köklü film stüdyolarından Babelsberg Stüdyoları’nda gerçekleşmesi bekleniyor.