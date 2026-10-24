Kürk Mantolu Madonna beyaz perdeye taşınıyor! Yönetmeni açıklandı

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı için uzun süredir bir proje düşünülüyordu. Türkiye'de oldukça popüler olan bu kitap, zaman zaman tiyatro sahnelerine de uyarlanmıştı. Hayata geçirilmesi planlanan Kürk Mantolu Madonna filmi için geri sayım başladı. Sabahattin Ali'nin unutulmaz eserleri arasında yer alan Kürk Mantolu Madonna romanının film versiyonu bir kez daha gündeme geldi. Kürk Mantolu Madonna romanı okurlarının ve sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği film için nefesler tutuldu. Çalışmalarına yavaş yavaş başlanılan film projesinin yönetmeni de belli oldu. İşte Kürk Mantolu Madonna romanın film versiyonu için merak edilen detaylar...

KÜRK MANTOLU MADONNA ROMANI FİLM OLUYOR!

Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımladığı ve Türkiye'de oldukça popüler bir roman olan Kürk Mantolu Madonna, beyaz perdeye taşınıyor. Usta yazarın en unutulmaz eserleri arasında yer alan Kürk Mantolu Madonna'nın film versiyonu bir kez daha gündeme geldi. Kitap olarak ilk kez 1943'te Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan eser, Raif Efendi ve Maria Puder'in dokunaklı bir aşk hikayesini okurlarla buluşturuyor.

Şimdilerde beyaz perdeye taşınacak Kürk Mantolu Madonna romanı, etkileyici aşk hikayesiyle seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Raif Efendi, yirmili yaşlarında babasının isteği üzerine gittiği Berlin'de, sanata olan ilgisi sayesinde bir sanat galerisine gitmesiyle başlayan hikaye, sonrasında duygu dolu bir aşk hikayesine dönüşüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uzun yıllardır çekilmesi planlanan Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden Sabahattin Ali’nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanının film versiyonu bir kez daha gündemde geldi. Bu kez hayata geçirilmesi planlanan film için çalışmalar başladı. Kürk Mantolu Madonna romanı okurlarının ve sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği film için nefesler tutuldu.

Çalışmalarına yavaş yavaş başlanan ve izleyicide büyük bir merak uyandıran Kürk Mantolu Madonna filmi için ilk adımlar atıldı. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen önemli isimler arasında yer alan Sabahattin Ali'nin kült romanının bu kez film olacağı duyuruldu. Edebiyatın unutulmaz aşk hikayesinin sinemaya taşınacağı bu özel eser, şimdiden seyircilerde merak uyandırdı.

YÖNETMENİ BELLİ OLDU!

Hayatı boyunca yalnızlığı seçmiş bir memur olan Raif Efendi ile Berlin’de bir resim sergisinde gördüğü kendi portresine (Kürk Mantolu Madonna) hayran kalıp sonrasında yakından tanıdığı Alman ressam Maria Puder arasındaki tutkulu ve hüzünlü aşkı anlatan Kürk Mantolu Madonna romanının film versiyonu geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımını Fikri Harika Production ve Saçaklı Film Studios’un üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda oturacak isim de belli oldu. Başarılı ve uzun soluklu projeleriyle tanınan başarılı yönetmen Sedat İnci'nin 'Kürk Mantolu Madonna' filmini çekeceği öğrenildi.

Uluslararası bir prodüksiyon hedefiyle hayata geçirilmesi beklenen iddialı film, Avrupa’nın köklü film stüdyolarından Almanya’nın Berlin kentindeki Babelsberg Stüdyoları ile Türkiye’de çekilecek. Oyuncu kadrosu için görüşmelerin devam ettiği projenin detayları yakında netleşecek.