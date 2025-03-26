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 | Dilek Ulusan

Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluşuyor

Çalıkuşu romanının 1986’daki dizi uyarlamasında rol alarak tanınan Mine Çayıroğlu, 22 yıl sonra sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zümrüt Gibi adıyla 2004 yılında albüm çıkaran oyuncu, şimdi ise tiyatro ile dönüyor.

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Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluşuyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 15:25

Çalıkuşu romanının 1986’daki dizi uyarlamasıyla hafızalara kazınan oyuncu Mine Çayıroğlu, rol aldığı birçok başarılı projenin ardından 22 yıl sonra Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo oyunuyla yeniden tiyatro sahnesine döndü.

MİNE ÇAYIROĞLU GERİ DÖNDÜ

Yasemin Şimşek Tüzün’ün yazdığı ve yönettiği oyun, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nda ilk kez perde açtıktan sonra İstanbul prömiyerini de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Resimlerinin yanı sıra yaşam biçimiyle ve düşünceleriyle bir dönemin popüler kültür ikonu hâline gelen ressam Frida Kahlo’yu oynayan Mine Çayıroğlu, izleyicilerden tam not aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

MİNE ÇAYIROĞLU KİMDİR?
28 Aralık 1975 Mine Çayıroğlu, çocuk yaşta, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında Munise karakteriyle yer aldı. Haluk Bilginer'den oyunculuk dersleri almıştır. 1997 senesinde İngiltere'deki Guildford School of Acting 'e girmiş ve üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 2000 yılında mezun olmuştur.
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