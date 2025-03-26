Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluşuyor

Çalıkuşu romanının 1986’daki dizi uyarlamasında rol alarak tanınan Mine Çayıroğlu, 22 yıl sonra sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zümrüt Gibi adıyla 2004 yılında albüm çıkaran oyuncu, şimdi ise tiyatro ile dönüyor.