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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:05

Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk dizisi hayranlarına kötü haber geldi. Bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Muhtemel Aşk iptal edildi. 29 Ekim akşamı ekranlarda yer almayacak olan Muhtemel Aşk dizisi için ‘final mi oluyor’ soruları da beraberinde geldi. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:05

Yaz sezonunda ekran yolculuğuna başlayan dizisi, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Muhtemel Aşk cephesinden kötü haber geldi. 20. Bölümün yayın akışından çıkarılması akıllara ‘final mi oluyor?’ sorusunu getirdi. İşte detaylar…

MUHTEMEL AŞK HAYRANLARINA KÖTÜ HABER!

’nin yaz sezonunda başlayan Muhtemel Aşk dizisi, yeni sezonda da devam eden yapımlar arasında yerini aldı. Komedi türünde olan yapım, hayranları tarafından yoğun ilgiyle izlenirken gelen kötü haberle sarsıldılar.  Dizi yayın akışından çıkarıldı. Öyle ki yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak.

Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi

Türk televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlardan biri olan Muhtemel Aşk, zaman zaman kanalların meydana getirdiği değişiklik nedeniyle yayın akışından çıkarılabiliyor. Muhtemel Aşk dizisi için de aynı durumu söylemek mümkün. 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, yayın planındaki değişiklik nedeniyle gündeme bomba gibi düştü.

Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi

Dizinin yeni bölümü izlemek için ekran başına geçmeye hazırlanan izleyiciler yayın akışında meydana gelen değişimle beraber akıllara ‘final mi oluyor?’ sorusunu getirse de konu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi

YENİ BÖLÜM İPTAL EDİLDİ

Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü yayın akışından çıkarılarak iptal edilirken neden yayınlanmayacağı da araştırılmaya başlandı. Ayrıca dizinin yeni bölümündeki bu değişiklik gelecek olan bölümün yayınlanması konusundaki tarihi de gündeme getiriyor.

Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi

Önceki bölümlerde meydana gelen durumların ardından yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu olurken yayın akışındaki bu değişiklik izleyicinin merakını daha da artırmaya başladı. Hikâyenin nasıl ilerleyeceği konusunda kafada soru işaretleri kalsa da dizi Perşembe günü Cumhuriyet’in 103. yılı nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi

MUHTEMEL AŞK DİZİSİ FİNAL MI YAPIYOR?

Ayçin Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerini paylaştıkları Muhtemel Aşk dizisi 22 Ekim Perşembe günü 19. bölümüyle ekranlara gelmişti. Seyirciler bölüm sonu yeni bölümü heyecanla beklerken hayranlarını üzen kötü haberin gelmesiyle Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi

Tabi yeni bölümün yayınlanmayacağı öğrenilince final iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Ancak dizinin final olacağına dair kamuoyunda herhangi bir haber yayınlanmamıştır. Öbür yandan dizi 29 Ekim olduğundan ileri haftaya ertelendi. Olağan akışına dönülmesi halinde 20. bölüm 5 Kasım 2026’da Show TV ekranlarında yer alacak.

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ETİKETLER
#show tv
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#5 Kasım
#Muhtemel Aşk
#Medya
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