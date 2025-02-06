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Murat Yıldırım'ın partneri Hande Doğandemir oldu!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Birsenaltuntaş.com
06 Şubat 2025 16:51 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:52
Murat Yıldırım&#039;ın partneri Hande Doğandemir oldu!

Kara Kış dizisinin ilk başrolü Murat Yıldırım olurken, dizinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Murat Yıldırım'ın partneri Hande Doğandemir olurken, dizide 1939 Erzincan depreminin savcısı İzzet Akçal'ın hikayesi ekrana yansıtılacak.

Son olarak Gizli Bahçe dizisinde rol alan Murat Yıldırım Kara Kış dizisiyle anlaşma sağladı. Dizinin kadrosu için çalışmalar devam ederken, Murat Yıldırım'ın partneri de Hande Doğandemir oldu. 

MURAT YILDIRIM İLE HANDE DOĞANDEMİR PARTNER OLDU 

“Kara Kış” dizisi 8 şiddetinde meydana gelen, 52 saniye süren ve 40 bin yurttaşlarımızın hayatını kaybettiği 1939 Erzincan depreminde adını duyduğumuz savcı İzzet Akçal’ın sarsıcı ve duygusal hikâyesini anlatıyor. Depremzedelere yardım etmeleri için mahkumlara 1 günlüğüne izin veren ve bu zor kararıyla Cumhuriyet tarihine geçen Akçal’ı Murat Yıldırım oynayacak.

Murat Yıldırım'ın partneri Hande Doğandemir oldu! - 1. Resim

Kara Kış” dizisinde gazeteci Naci Sadullah’ı Ulvi Kahyaoğlu’nun oynayacağı dizide savcı İzzet Akçal’ın (Murat Yıldırım) eşini oynayacak isim de başarılı oyuncu Hande Doğandemir oldu. Yakında sete çıkacak olan etkileyici diziyi başarılı kalemler Meriç Demiray ile S.Cenk Boğatur kaleme alıyor.

Murat Yıldırım'ın partneri Hande Doğandemir oldu! - 2. Resim

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Kaynak: Birsenaltuntaş.com

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