Mustafa Mert Koç’un yeni adresi belli oldu! Adana Ayazı ile ekranlara dönüyor

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İstanbul
Ekranların merakla beklenen yeni sezon dizisi Adana Ayazı’nın oyuncu kadrosuna Mustafa Mert Koç da dahil oldu. Yeni projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merakla bekleniyor.
Son olarak Bir Sevdadır dizisinde rol alan Mustafa Mert Koç’un yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, Adana Ayazı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan dizinin hazırlıkları sürerken Koç’un projedeki rolüne ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Oyuncunun hangi karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise henüz açıklanmadı.
Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan Adana Ayazı, aşk ve aile ilişkilerini merkezine alan hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. NTC Medya imzası taşıyan dizinin senaryosunu Onur Uğraş kaleme alırken yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor.
Dizinin başrollerini Uğur Güneş ve Ebru Şahin paylaşıyor. Uğur Güneş, avukat Fırat karakterine hayat verirken Ebru Şahin ise şef aşçı Elif rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kadroya son olarak usta oyuncu Levent Ülgen de katıldı. Ülgen, Fırat’ın babası Hamza karakterini oynayacak. Mustafa Mert Koç’un da projeye dahil olmasıyla oyuncu kadrosuna yeni bir isim eklendi. Koç’un dizide hangi karaktere hayat vereceğine ilişkin ayrıntıların ise netleşmesi bekleniyor.
Dizinin hikâyesi, evlilik hazırlıkları yapan Fırat ve Elif’in hayatı etrafında şekilleniyor. Fırat, Adana’daki ailesinden gelen bir haberin ardından geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. İstanbul’da başlayan hikâye, karakterlerin aile bağları ve geçmişle hesaplaşmaları üzerinden Adana’ya uzanıyor. Bu süreçte Fırat’ın geçmişiyle kurduğu ilişki ve Elif’le yaşadığı gelişmeler, hikâyenin temel unsurları arasında yer alıyor.
Mustafa Mert Koç’un Adana Ayazı dizisine katılması, oyuncunun hayranları tarafından da merakla takip edilecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve aile ilişkilerini merkezine alan hikâyesiyle dikkat çeken yapımın, yeni sezonun konuşulan projeleri arasında yer alması bekleniyor.
Uğur Güneş ve Ebru Şahin’i başrollerde buluşturan dizide Mustafa Mert Koç’un nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Çekim süreci, yayın tarihi ve karakterlere ilişkin yeni ayrıntılar netleştikçe Adana Ayazı dizisiyle ilgili gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.