Ekranların merakla beklenen yeni sezon dizisi Adana Ayazı’nın oyuncu kadrosuna Mustafa Mert Koç da dahil oldu. Yeni projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merakla bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Mustafa Mert Koç’un yeni adresi belli oldu! Adana Ayazı ile ekranlara dönüyor Oyuncu Mustafa Mert Koç, yeni sezon yapımlarından Adana Ayazı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Mustafa Mert Koç'un dizide canlandıracağı karakter henüz açıklanmadı. NTC Medya imzalı dizinin senaryosunu Onur Uğraş kaleme alırken yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Dizinin başrollerini avukat Fırat rolüyle Uğur Güneş ve şef aşçı Elif rolüyle Ebru Şahin paylaşıyor. Kadroya katılan Levent Ülgen, Fırat’ın babası Hamza karakterini oynayacak. Aşk ve aile ilişkilerini merkezine alan hikâye, evlilik hazırlıkları yapan Fırat ve Elif'in hayatı etrafında şekillenerek İstanbul'dan Adana'ya uzanıyor.

MUSTAFA MERT KOÇ, ADANA AYAZI KADROSUNA KATILDI

Son olarak Bir Sevdadır dizisinde rol alan Mustafa Mert Koç’un yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, Adana Ayazı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan dizinin hazırlıkları sürerken Koç’un projedeki rolüne ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Oyuncunun hangi karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

ADANA AYAZI DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan Adana Ayazı, aşk ve aile ilişkilerini merkezine alan hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. NTC Medya imzası taşıyan dizinin senaryosunu Onur Uğraş kaleme alırken yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor.

Dizinin başrollerini Uğur Güneş ve Ebru Şahin paylaşıyor. Uğur Güneş, avukat Fırat karakterine hayat verirken Ebru Şahin ise şef aşçı Elif rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kadroya son olarak usta oyuncu Levent Ülgen de katıldı. Ülgen, Fırat’ın babası Hamza karakterini oynayacak. Mustafa Mert Koç’un da projeye dahil olmasıyla oyuncu kadrosuna yeni bir isim eklendi. Koç’un dizide hangi karaktere hayat vereceğine ilişkin ayrıntıların ise netleşmesi bekleniyor.

ADANA AYAZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin hikâyesi, evlilik hazırlıkları yapan Fırat ve Elif’in hayatı etrafında şekilleniyor. Fırat, Adana’daki ailesinden gelen bir haberin ardından geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. İstanbul’da başlayan hikâye, karakterlerin aile bağları ve geçmişle hesaplaşmaları üzerinden Adana’ya uzanıyor. Bu süreçte Fırat’ın geçmişiyle kurduğu ilişki ve Elif’le yaşadığı gelişmeler, hikâyenin temel unsurları arasında yer alıyor.

Mustafa Mert Koç’un Adana Ayazı dizisine katılması, oyuncunun hayranları tarafından da merakla takip edilecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve aile ilişkilerini merkezine alan hikâyesiyle dikkat çeken yapımın, yeni sezonun konuşulan projeleri arasında yer alması bekleniyor.

Uğur Güneş ve Ebru Şahin’i başrollerde buluşturan dizide Mustafa Mert Koç’un nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Çekim süreci, yayın tarihi ve karakterlere ilişkin yeni ayrıntılar netleştikçe Adana Ayazı dizisiyle ilgili gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.