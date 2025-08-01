Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan aynı filmde buluşuyor!

Hikâyesi Oğuzhan Koç’a ait olan “Bugün Güzel” filminin hazırlıkları sürüyor. Yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuken filmde “Ali” adlı şarkıcıyı ise Oğuzhan Koç oynayacak. hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Oğuzhan Koç'un partneri için Ayça Ayşin Turan ile imza aşamasına gelindi.

OĞUZHAN KOÇ İLE AYÇA AYŞİN TURAN PARTNER OLDU

Şu günlerde Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’le “Al Beni Baba” filminde başrol oynayan Ayça Ayşin Turan’ın eylül ayında “Bugün Güzel” filmine başlaması planlanıyor. Turan, filmde “Güneş hemşire” rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Şu günlerde Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’le “Al Beni Baba” filminde başrol oynayan Ayça Ayşin Turan’ın eylül ayında “Bugün Güzel” filmine başlaması planlanıyor. Bugün Güzel filminin senaryosu da Aksel Bonfil imzası taşıyor.