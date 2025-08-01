Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan aynı filmde buluşuyor!

Filmde Ali adlı şarkıcıyı oynayacak Oğuzhan Koç'un partneri de Ayça Ayşin Turan oldu. Oğuzhan Koç şarkıcı olarak izleyicinin karşısına çıkarken, Ayça Ayşin Turan ise hemşire rolüyle yapımda rol aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan aynı filmde buluşuyor!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:20

Hikâyesi ’a ait olan “Bugün Güzel” filminin hazırlıkları sürüyor. Yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuken filmde “Ali” adlı şarkıcıyı ise Oğuzhan Koç oynayacak. hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Oğuzhan Koç'un partneri için ile imza aşamasına gelindi.

OĞUZHAN KOÇ İLE AYÇA AYŞİN TURAN PARTNER OLDU

Şu günlerde Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’le “Al Beni Baba” filminde başrol oynayan Ayça Ayşin Turan’ın eylül ayında “Bugün Güzel” filmine başlaması planlanıyor. Turan, filmde “Güneş hemşire” rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan aynı filmde buluşuyor!

Şu günlerde Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’le “Al Beni Baba” filminde başrol oynayan Ayça Ayşin Turan’ın eylül ayında “Bugün Güzel” filmine başlaması planlanıyor. Bugün Güzel filminin senaryosu da Aksel Bonfil imzası taşıyor.

Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan aynı filmde buluşuyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sıla Türkoğlu evleniyor! Ata Ayyıldız'dan romantik evlenme teklifi
ETİKETLER
#oğuzhan koç
#ayça ayşin turan
#Yeni Film
#Bugün Güzel
#Türk Filmi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.