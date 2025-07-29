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 | Dilek Ulusan

Onur Tuna ile Simay Barlas partner oldu, sosyal medya karıştı! Bakın takipçileri neye takıldı

Bir annenin evladına kavuşmak için verdiği büyük savaş ve değişim hikâyesinin anlatılacağı "Aynadaki Yabancı" dizisinin başrolleri için Onur Tuna ve Simay Barlas oldu. İki isim imza aşamasına gelirken, hayranları tek bir konuya takıldı.

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Onur Tuna ile Simay Barlas partner oldu, sosyal medya karıştı! Bakın takipçileri neye takıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:16

Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan ile son olarak Sen Ağlama İstanbul dizisinde rol alan , Aynadaki Yabancı isimli yeni dizide partner oldu.

ONUR TUNA İLE SİMAY BARLAS PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, “Aynadaki Yabancı”nın hazırlıkları sürüyor. Eda Teksöz’ün yöneteceği diziyi Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Onur Tuna ile Simay Barlas partner oldu, sosyal medya karıştı! Bakın takipçileri neye takıldı

“Bir kadın çocuğu için nelerden vazgeçer?” sloganıyla çekilecek olan ve bir annenin evladına kavuşmak için verdiği büyük savaş ve değişim hikâyesinin anlatılacağı dizinin başrolleri için Onur Tuna ve Simay Barlas’la imza aşamasına gelindi. Simay Barlas “Azra”, Onur Tuna ise “Alihan” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin diğer başrol oyuncusu estetik cerrah Kaan için de görüşmeler sürüyor.

Onur Tuna ile Simay Barlas partner oldu, sosyal medya karıştı! Bakın takipçileri neye takıldı

Öte yandan şu günlerde “Geleceğe Mektuplar” dizisiyle Netflix’te seyirci karşısına çıkan Onur Tuna projede sadece oyunculuğuyla değil, müzisyen kimliğiyle de yer aldı ve 3. ve 5. bölümde söz ve müziği kendisine ait olan, aynı zamanda kendisinin seslendirdiği “Yorgun Da” ve “İçimden Geldiğince” şarkılarına yer verildi.

Onur Tuna ile Simay Barlas partner oldu, sosyal medya karıştı! Bakın takipçileri neye takıldı

ONUR TUNA İLE SİMAY BARLAS'INYAŞ FARKINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Onur Tuna ile Simay Barlas'ın partner olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Simay Barlas'ın 1999 doğumlu olup 26 yaşında olması, Onur Tuna'nın ise 1985 doğumlu olup 40 yaşında olması eleştirildi.

Onur Tuna ile Simay Barlas partner oldu, sosyal medya karıştı! Bakın takipçileri neye takıldı

Bazı kullanıcılar iki ismin uyumuna beğeni yağdırırken, bazıları ise iki ismin arasındaki yaş farkının çok fazla olduğu bu sebeple iki oyuncunun partnerliğini beğenmediklerini belirtti.

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ETİKETLER
#onur tuna
#diziler
#simay barlas
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#Türkiye Dizileri
#Medya
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