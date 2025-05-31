Öyle Bir Geçer Zaman Ki oyuncuları tekrar buluştu!

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl yıllar sonra "Al Beni Baba" filminde buluşuyor.

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Ayça Bingöl ve Erkan Petekkaya'nın başrolünde yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 2013 yılında final yaparak ekrana veda etti. Dizinin başrol oyuncuları yıllar sonra tekrar partner oldu.

AYÇA BİNGÖL İLE ERKAN PETEKKAYA YENİDEN PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 15 yıl önce yayınlanan ve ekranda fırtınalar estiren “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl yıllar sonra “Al Beni Baba” filminde buluşuyor. Senaryosunu Sinem ve Mustafa Uslu’nun yazdığı filmde, Ayça Ayşin Turan’ın Nazlı rolüyle Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl’ün kızın olarak yer alacak.

Anlaşma yaparken fotoğrafını da paylaşan Petekkaya “Al Beni Baba müthiş bir film olacak. V nihayet sevgili Ayça Bingöl’le tekrar karşılıklı oynayabileceğim. Hayırlı ugurlu bol başarılı olsun” mesajını yayınladı. .