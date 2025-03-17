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 | Dilek Ulusan

Özge Gürel ve Fatih Gühan'dan ilk kare! The Annesi Ninja filmin çekimleri başladı

The Annesi Ninja filminin çekimleri Avşa adasında başladı. Başrolünde Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın oynadığı filmden ilk kareler geldi. İki isme yorum yağdı.

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Özge Gürel ve Fatih Gühan'dan ilk kare! The Annesi Ninja filmin çekimleri başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 15:44

Son olarak Sipahi dizisinde rol alan Özge Gürel ile Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Fatih Gühan, The Annesi Ninja filmi için buluştu. İki simin partner olduğu dizinin çekimleri Ava adasında başladı.

ÖZGE GÜREL İLE FATİH GÜHAN BULUŞTU

Özge Gürel ve Fatih Gühan’ın başrollerini paylaştığı, Avşa adasında çekimleri başlayan The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi. Filmin yapımcılığını Alper Aydın üstlenirken, senaryosunu da Sinan Yabgu kaleme aldı.

Yer aldığı dizi ve filmlerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip başarılı oyuncu Özge Gürel’in başrolü Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Fatih Gühan ile paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini Sonbahar, Atiye, Şahsiyet, Boğa Boğa gibi yapımlara imzasını atan Feza Çaldıran yapıyor. Filmin müziklerini ise Korhan Futacı Londra’da hazırlayacak.

The Annesi Ninja filminin konusunu ise yazar Cemil Meriç, “İki sevgili Kerim (Fatih Gühan) ve Melis (Özge Gürel), Kerim’in annesiyle ve eski aşkıyla anılarının dolu olduğu adaya, iki günlüğüne tatile gelirler. Ancak o iki günlük tatil sadece iki saat sürecektir. Bu kısa sürede Kerim, başka birinin vicdanını sorgularken, kendi vicdanıyla sert bir şekilde yüzleşir. Melis’i ise bambaşka bir süreç beklemektedir; duygularına mı yoksa aklına mı teslim olacaktır. Adadaki anıları ikisinin hayatında da gerilimi bol izler bırakacaktır." sözleriyle anlattı.

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