Defne Joy Foster oğlu Can büyüdü! Son hali ortaya çıktı

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Eda rolüyle sevilen oyuncu Defne Joy Foster 2011 yılında hayatını kaybetti. Annesi vefat ettiğinde henüz 2 yaşında olan Can'ın son hali ortaya çıktı.

Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2011'de hayatını kaybetmişti. Foster, hayatını kaybettiğinde geride Can adında minik bir erkek çocuğu bırakmıştı. Annesi Defney Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can'ın son hali ortaya çıktı.

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU CAN 14 YAŞINDA

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz, şimdi 14 yaşında. Defne Joy Foster'ın eşi ünlü oyuncunun ölümünden 8 ay sonra Beyza Dankal'la dünyaevine girdi. Eşiyle birlikte sosyal medya kanalı açan İlker Yasin Solmaz, oğlunun ilk tepkisini paylaştı.

İlker Yasin Solmaz, oğlunun görüntüsünü; "Can Kılıç, ünlü anne - babasını izliyor" notuyla paylaştı. Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var" diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal ile evlenmişti.