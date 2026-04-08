Palu Ailesi belgeseliyle ekranlara geliyor! 8 Mayıs’ta HBO Max’te yayınlanacak

"Palu Ailesi: Karanlık Sarmal" adlı belgesel, 8 Mayıs'ta HBO Max'te yayınlanacak.

"Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi belgeseli. Türkiye’nin en çarpıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik bakışıyla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yakında HBO Max’te."

Müge Anlı’nın programına katılmasının ardından gün yüzüne çıkan gerçeklerle Türkiye’yi derinden sarsan Palu Ailesi’nin hikayesi, belgesel olarak izleyiciyle buluşuyor. 8 Mayıs’ta HBO Max’te yayınlanacak olan “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” şimdiden büyük merak uyandırdı. Belgesel, Türkiye’nin en çarpıcı dosyalarından birini, araştırmacı gazetecilik perspektifiyle yeniden gözler önüne seriyor.

PALU AİLESİ KİMDİR?

Kocaeli’de yaşayan Palu ailesi—anne Havva Palu ile oğulları İsa ve Fatih Aralık ayı sonunda Müge Anlı’nın Tatlı Sert programına başvurarak kayıp kız ve torunlarının bulunmasını talep etmişti.

Dosyada kayıtlara geçen bilgilere göre:

Meryem Tahnal, 2008 yılında kayboldu.

Melike Tahnal, 2009 yılında kayboldu.

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, trajik iddiaları şöyle aktardı:

Kızı Meryem’in, cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine’nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, kısa süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Meryem’in erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli’nin Tütünçiftlik bölgesinde gömüldüğü iddia edildi.

Torunu Melike’ye ise “içine cin kaçtı” gerekçesiyle önce ispirto, sonra sirke içirildiğini ve kısa süre sonra öldüğünü belirtti; Melike’nin cesedini yıkayıp beyaz bir çarfa sardıktan sonra gömdüklerini anlattı.

Bu iddialar aile üyeleri tarafından da desteklendi ve emniyet ile savcılık soruşturma başlattı. Ancak daha sonra Palu ailesi ifadelerini geri çekerek, “tehdit altında” verdiklerini açıkladı. Ceset arama çalışmaları sonuç vermeyince, soruşturma uzun süre sürüncemede kaldı.

DAVA NASIL SONUÇLANDI?

Dava, 13 Şubat 2020 tarihinde sonuçlandı:

Tuncer Ustael:

“Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak” suçundan 4 yıl

“Meryem Tahnal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması” suçundan 3 yıl

“Tahnal’ı eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı.



Emine Ustael, Havva Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu:

“Suça iştirak etmek” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

“Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak” suçundan verilen 1 yıl 6’şar aylık cezalar ertelendi.

Fatih Palu:

“Suça iştirak etmek” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildi.

