Paramount, Warner Bros'u satın alıyor: Anlaşmanın bedeli belli oldu

Paramount ile Warner Bros. Discovery (WBD) arasındaki 111 milyar dolarlık birleşme resmen açıklandı. Cuma günü duyurulan karar, Netflix'in fiyatı finansal açıdan "cazip bulmadığını" açıklayarak yarıştan çekilmesinden hemen sonra netlik kazandı.

Paramount'un patronu David Ellison, WBD'yi satın almalarının, "iki ikonik şirketin mirasını onurlandırma amacı" taşıdığını belirtti. Ellison, yeni nesil bir medya ve eğlence şirketi kurma vizyonlarını hızlandırdıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapındaki stüdyoları, birbirini tamamlayan yayın platformlarımızı ve bunların arkasındaki olağanüstü yetenekleri bir araya getirerek izleyiciler, ortaklar ve hissedarlar için daha da büyük bir değer oluşturacağız. Önümüzdeki dönem için oldukça heyecanlıyız."

Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav ise ulaşılan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Zaslav, anılan süreçte temel prensiplerinin asırlık stüdyonun varlıklarını en yüksek değere ulaştırmak olduğunu kaydetti. Yatırımcılar için belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen yönetici, "Paramount ile bu tarihi işlemi tamamlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Milyar dolarlık el sıkışmanın ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Yapılan sözleşmeye göre Paramount, WBD hisseleri için pay başına 31 dolar ödeme gerçekleştirecek. 30 Eylül 2026 tarihinden sonra yaşanacak olası gecikmelerde hissedarlara çeyrek başına 0,25 dolarlık ek ücret verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, düzenleyici kurumların onay vermemesi durumunda 7 milyar dolarlık devasa bir fesih tazminatı maddesi de anlaşma metnine eklendi.