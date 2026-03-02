Yeraltı dizisinde Kurtlar Vadisi sürprizi! Necati Şaşmaz’ın fenomen projeye dahil olacağı iddia edildi!

Kurtlar Vadisi’nde ‘Polat Alemdar’ karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın Yeraltı dizisine dahil olacağı iddia edildi. Yeraltı dizisi tüm hızıyla ekranlardaki yerini almaya devam ederken, fenomen proje yayınlandığı günden bu yana Türk dizi tarihinin unutulmaz çalışmalarından Kurtlar Vadisi’ne benzetiliyor. Şimdilerde dizi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılıyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisine usta oyuncu Necati Şaşmaz’ın katılacağı konuşuluyor. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük ilgi gören Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna Necati Şaşmaz’ın gerçekten katılıp katılmayacağı merakla araştırılıyor.

YERALTI DİZİSİNDE KURTLAR VADİSİ SÜRPRİZİ!

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı’na Kurtlar Vadisi sürprizi damga vurdu. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi, özellikle ‘Yeni Kurtlar Vadisi’ adıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Kurtlar Vadisi dizisinin devamı olduğu düşünülen ‘Yeraltı’ hakkında şimdilerde bomba bir iddia ortaya atılıyor.

Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdırıyor. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın yayınlanan yeni bölümlerinde zaman zaman Kurtlar Vadisi’nden alıntılar da yapılıyor.

Televizyon izleyicilerinin yanı sıra özellikle sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği Yeraltı dizisinin senaryosunu Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinden ‘Raci Şaşmaz’, Berna Aruz ile kaleme alıyor. Raci Şaşmaz’ın Yeraltı dizisinin senaristliğini üstlenmesinden dolayı proje zaman zaman Kurtlar Vadisi’ne benzetilmesiyle gündeme geliyor.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının yeni fenomen dizisi haline geldi. Yayınlanan yeni bölümleriyle Eşref Rüya dizisini tahtından eden Yeraltı, Türkiye'nin en tehlikeli yeraltı kartellerinin hikayelerini konu alıyor. Reytinglerde büyük bir başarı yakalayan fenomen proje hakkında şimdilerde bomba bir iddia ortaya atılıyor.

NECATİ ŞAŞMAZ’IN YERALTI DİZİSİNE DAHİL OLACAĞI İDDİA EDİLDİ!

Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Polat Alemdar’ karakteriyle hafızalara kazınan ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen Necati Şaşmaz’ın Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Ekran macerasına yeni başlayan Yeraltı dizisi, reytinglerde büyük bir başarı elde ederek kısa sürede en çok izlenen projeler arasına ismini yazdırdı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini kazanan fenomen dizi, geçtiğimiz haftalarda Kurtlar Vadisi'nde baba-oğlu oynayan Sefa Zengin ile Muhammed Cangören'i, yıllar sonra bir araya getirmişti. İki usta oyuncu Yeraltı dizisinde de bir kez daha baba-oğul olarak seyirci karşısına çıkmıştı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre; Türk televizyon tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi’nde ‘Polat Alemdar’ karakterini oynayan Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacak. Şaşmaz’ın dizinin ilerleyen bölümlerinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. Usta oyuncunun Yeraltı dizisine katılıp katılmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.