Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Paşa yaşayacak mı?

NOW TV ekranlarının reytinge rekortmeni dizisi Yeraltı’nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Geçtiğimiz günlerde 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragmanı büyük ses getirdi. Fragmana dair detaylar ise araştırılmaya başlandı. Peki, Yeraltı dizisi Paşa yaşayacak mı? İşte detaylar…

Yeraltı dizisi ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yeraltı dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın 5. bölümü de büyük ses getirdi. 6. bölüm fragmanı yayınlanan Yeraltı’nın yeni bölümüne dair detaylar araştırılmaya başlandı. En son Paşa’nın vurulmasıyla sona eren dizinin yeni bölüm fragmanı dikkat çekti. Paşa’nın yaşayıp yaşamayacağı merak konusu olmuşken, fragmandaki hastane detayı gözden kaçmadı. Peki, Yeraltı dizisinde Paşa yaşayacak mı? 6. bölüm fragmanına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisi yeni bölüm fragmanı hakkında bilinmeyenler…

YERALTI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Yeraltı dizisi, reytinglerde büyük bir başarı yakalıyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdırıyor. Geçtiğimiz günlerde 5. bölümüyle ekranlara gelen fenomen adeta nefesleri kesmişti.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Paşa yaşayacak mı?

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline geldi. Hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicinin büyük bir merakla beklediği fragman kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Paşa yaşayacak mı?

Televizyon izleyicileri kadar dijital platformda da yoğun bir seyirci kitlesine sahip olan Yeraltı, 6. bölüm fragmanıyla büyük ses getirdi. Dizinin sıkı takipçileri ise merakla 6. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Nefes kesen yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanında Paşa’nın sağlık durumu merak konusu oldu.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Paşa yaşayacak mı?

YERALTI DİZİSİNDE PAŞA YAŞAYACAK MI?

Son bölümde vurulan Paşa’nın yaşayıp yaşamayacağı Yeraltı dizisinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılırken, Paşa’nın hastanede tedavi gördüğü anlarda 6. bölüm fragmanında yer aldı. Diğer yandan fragmana damga vuran bir diğer sahne ise Merdan ve Hülya’nın ilişkisinin Haydar Ali ve Ceylan tarafından öğrenilmesi oldu.

Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Paşa yaşayacak mı?

Haydar Ali ve Ceylan iş birliği yaparak Hülya’yı tehdit etti. Pınar ise Bozo’ya istihbarattan birileriyle konuştuğunu açıkladı. Yeraltı dizisi 6. bölüm fragmanı adeta nefesleri kesti. Dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Her çarşamba saat 20.00’da NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yeraltı, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

