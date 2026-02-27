Menü Kapat
TGRT Haber
Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”

Şimdilerde NOW TV ekranlarının iddialı projesi Yeraltı dizisinde ‘Bozo’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamalarıyla şaşkına çeviren Uraz Kaygılaroğlu, bakın neler söyledi…

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”
Başarılı oyunculuk kariyerle dikkatleri üzerine çeken şimdilerde Yeraltı dizisinde ‘Bozo’ karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, özel hayatı ve açıklamalarıyla da zaman zaman magazin gündeminde yerini alıyor. Özellikle verdiği kilolarla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir YouTube programında 140 kiloyken başladığı sürecini ve yeme bozukluğu dönemlerini anlattı. Açıklamalarıyla şaşkına çeviren Uraz Kaygılaroğlu, bakın neler söyledi…

YERALTI DİZİSİNİN BOZO’SU URAZ KAYGILAROĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMA!

NOW TV ekranlarının yeni iddialı dizisi Yeraltı’nda ‘Bozo’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kişisel yaşantısıyla da sık sık gündemde yerini alan Kaygılaroğlu, yıllar içindeki değişimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”

Özellikle 2011-2013 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Pis Yedili’ dizisindeki ‘Can’ karakteriyle popülerliğini artıran Uraz Kaygılaroğlu, son zamanlarda yer aldığı birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiriyor. Şimdilerde ekranların yeni reyting canavarı dizisinde Yeraltı’ndaki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi oturuyor.

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”

Yeraltı dizisindeki ‘Bozo’ karakteriyle hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Uraz Kaygılaroğlu, 'Yeraltı'ndan Notlar' adlı bir YouTube programında konuşan ünlü oyuncu, dikkat çeken açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düştü. 140 kiloyken başladığı kilo verme sürecini ve yeme bozukluğu dönemlerini anlatan Kaygılaroğlu, bakın neler söyledi.

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”

“MUTSUZLUĞA BAĞLI BİR YEME BOZUKLUĞU YAŞADIM”

Katıldığı programda duygusal yemem bozukluğu yaşadığını söyleyen Uraz Kaygılaroğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”

“Aslında kilolu olduğum dönemde de eli yüzü düzgün birisiydim; o konuda şanslıyım, genetiğim iyi. Ancak mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım ve bu işin böyle gitmeyeceğine karar verdim. Kilo verdikçe aynadaki görüntümden hoşnut olmaya başladım; giydiğimin yakışması ve beğenilmek motivasyonumu yükseltti. İnsan bu duyguyu bir kez kazanınca bir daha kaybetmek istemiyor.”

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”

“HER ŞEY TOZ PEMBE DEĞİLDİ”

Her şeyin toz pembe olmadığını dile getiren Uraz Kaygılaroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Yakışıklı adam' evresine geçince, başarının ve şöhretin getirdiği ağırlıkla mücadele ettiğim depresif dönemlerim oldu. O süreçte yine yeme bozukluğu gösterip 5-10 kilo aldım. Sonra kendime geldim; ‘Bir saniye abi, yas dönemini bir kenara bırak ve sorunları çöz, hayatına dön" dedim. Çünkü bunu yapmadığımda mutsuz olduğumu fark ettim.’”

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”

Şimdilerde disiplinli bir hayat sürdüğünü ve bu alışkanlığı çevresine de aşıladığını dile getiren Uraz Kaygılaroğlu, açıklamalarını şu sözlerde sonlandırdı:

“Şimdi disiplinimi koruyorum. Sabah sete gitmeden 6’da kalkıp yürüyüşümü ve antrenmanımı yapıyorum. Etrafımdaki herkesi de bu konuda 'zehirliyorum'; arkadaşlarıma 'Hadi spora başlayın, sağlıklı beslenin' diyerek onları iyi yönde yönlendiriyorum. Çevremi bu disiplin üzerine kurdum. Tek bir amacım var: Çok iyi ve güzel yaşlanmak.”

