Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler! Devrim Özkan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi

Yeraltı dizisi Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrol performansıyla izleyici karşısına çıkıyor. İzleyici tarafından yoğun ilgi gören dizinin setleri de hayranlarla dolup taşıyor. Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler geldi. Devrim Özkan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 09:50

ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı, , Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun birbirinden güzel performansıyla izleyiciden tam puan almaya devam ediyor. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizinin setleri de hayranlarla dolup taşıyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler geldi. Dizide ‘Ceylan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan, hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

YERALTI DİZİSİNİN SETİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER!

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi Yeraltı, setten renkli görüntüleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen dizisinin seti hayranlarla dolup taşıyor.

Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler! Devrim Özkan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı, hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgisiyle karşılanıyor. Özellikle çarşamba akşamları reytinglerde zirvede yer alan dizi, ekran macerasına yeni başlamasına rağmen geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. Yayınlanan her yeni bölümüyle büyük ses getiren dizide oyuncularda performansları ve rolleriyle adından söz ettirmeyi başardı.

Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler! Devrim Özkan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı , setlerinde hayranlarını ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosuyla inanılmaz bir başarıya imza atan dizide karakterler seyirciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.

Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler! Devrim Özkan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler geldi. Dizide ‘Ceylan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan, hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

YERALTI DİZİSİNİN CEYLAN’I DEVRİM ÖZKAN HAYRANININ FOTOĞRAF İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ!

NOW TV ekranlarının iddialı projesi Yeraltı dizisinde ‘Ceylan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan, kendisini sete ziyarete gelen genç hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ünlü oyuncu, başını gencin omzuna yasladı ve fotoğraf çektirdi.

Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler! Devrim Özkan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla ve aşk yaşantısıyla da sık sık adından söz ettiren Devrim Özkan, hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmediği görüntüleriyle sosyal medyada gündeme oturdu. Özkan’ın samimi davranışı genç hayranını çok mutlu etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Duygusal yeme bozukluğum vardı”
Yeraltı, Eşref Rüya’yı tahtından etti! Çarşamba’nın yeni sahibi belli oldu
ETİKETLER
#now tv
#devrim özkan
#Yeraltı Dizisi
#Ceylan Karakteri
#Dizi Setinden Görüntüler
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.