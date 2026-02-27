Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler! Devrim Özkan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun birbirinden güzel performansıyla izleyiciden tam puan almaya devam ediyor. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizinin setleri de hayranlarla dolup taşıyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yeraltı dizisinin setinden renkli görüntüler geldi. Dizide ‘Ceylan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan, hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

YERALTI DİZİSİNİN SETİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER!

YERALTI DİZİSİNİN CEYLAN’I DEVRİM ÖZKAN HAYRANININ FOTOĞRAF İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ!

NOW TV ekranlarının iddialı projesi Yeraltı dizisinde ‘Ceylan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan, kendisini sete ziyarete gelen genç hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ünlü oyuncu, başını gencin omzuna yasladı ve fotoğraf çektirdi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla ve aşk yaşantısıyla da sık sık adından söz ettiren Devrim Özkan, hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmediği görüntüleriyle sosyal medyada gündeme oturdu. Özkan’ın samimi davranışı genç hayranını çok mutlu etti.

