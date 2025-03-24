Piyasa dizisi izleyicisine kötü haber!

Başrolünde Alp Navruz, İlayda Alişan ve Ayça Bingöl gibi isimleri buluşturan Piyasa dizisinden kötü haber geldi. Çekimleri Bursa'da gerçekleşen dizi için final kararı çıktı.

Büyük umutlarla başlayan ve cumartesi günleri yayınlanan Piyasa dizisi için kötü haber geldi. Alp Navruz, İlayda Alişan'ın başrolünde yer aldığı dizi bu hafta son kez ekrana gelecek.

PİYASA DİZİSİ BİTİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son aylarda diziler bir bir final kararı alarak ekranlara veda ediyor. Bir final haberi de Piyasa dizisinden geldi. Son olarak 5. bölüm yayınlanan Piyasa dizisi 6. bölümde final yapıyor. Piyasa dizisinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

DİZİLER PEŞ PEŞE FİNAL KARARLARINI DUYURUYOR

Geçtiğimiz günlerde Zembilli dizisi için final kararı alındığını açıklamıştı. Emre Dinler ile Sude Zülal Güler'in başrolünde yer aldığı Zembilli 13. bölümle final olacak. Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı Başka Bir Gün de 10. bölümle final yapacak başka bir proje oldu.