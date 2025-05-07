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 | Dilek Ulusan

Prens dizisinde kriz çıktı! Giray Altınok ve Kerem Özdoğan galaya katılmayacak

Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını isteyince yapım ekibi ile arasında kriz çıktı. Prens'in 3. sezon galasına tüm oyuncu ve teknik ekibi davet etmek isteyen yapım eksik katılım göstermek yerine galaya iştirak etmemeyi tercih etti.

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Prens dizisinde kriz çıktı! Giray Altınok ve Kerem Özdoğan galaya katılmayacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 15:41

Son yıllarda çok konuşulan komedi dizisi Prens, 9 Mayıs Cuma günü yayında olacak. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imza attığı dizinin yarın İstanbul Modern’de galası yapılacak. Gala öncesi yapım şirketi MGX ile max platformu arasında davetli sayısı nedeniyle kriz çıktı.

PRENS DİZİSİNDE KRİZ ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını isteyince kriz çıktı. Prens’in 3. sezon galasına tüm oyuncu ve teknik ekibi davet etmek isteyen MGX Yapım eksik katılım göstermek yerine galaya iştirak etmemeyi tercih etti. “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyen Giray Altınok ve ekip arkadaşları galada yer almayacaklarını belirttiler.

Prens dizisinde kriz çıktı! Giray Altınok ve Kerem Özdoğan galaya katılmayacak

Bu arada yapım şirketi MGX Film’in patronu Müşvik Guluzade oyunculara bir yazı göndererek “Max ekibiyle Prens 3. sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaktayız. Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız. Bununla beraber siz değerli oyuncularımızla alakalı toplu bir hareket içinde yer almak durumunda değiliz. Hiçbirinize katılın ya da katılmayın demiyoruz, isteyen iştirak edebilir. Sadece bizim katılmayacak olduğumuzu size bildirmek istedik” açıklamasını yaptı.

Prens dizisinde kriz çıktı! Giray Altınok ve Kerem Özdoğan galaya katılmayacak
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Sıkça Sorulan Sorular

PRENS DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN?
İlk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan Prens dizisinin yeni sezonu 9 Mayıs tarihinde yayınlanacak.
ETİKETLER
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