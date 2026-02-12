Sahipsizler dizisi için karar çıktı! Final tarihi kesinleşti

Son olarak 48. bölümle dün akşam ekranda olan Sahipsizler dizisi için karar çıktı. İki sezondur ekranda olan Sahipsizler dizisi 51. bölümle final yapacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİ İÇİN FİNAL KARARI GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sahipsizler dizisi iki sezondur seyirciyi ekran başına topluyor. Kadrosu güçlendirilerek ekran macerasına devam eden dizi için bölüm maliyetini karşılayamadığı ve her hafta zarar ettiği için final kararı alındı. Sahipsizler 51. bölümüyle final yapacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCULARI

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner’den yer alıyor.