Sahipsizler dizisi için karar çıktı! Final tarihi kesinleşti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Son olarak 48. bölümle dün akşam ekranda olan Sahipsizler dizisi için karar çıktı. İki sezondur ekranda olan Sahipsizler dizisi 51. bölümle final yapacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sahipsizler dizisi iki sezondur seyirciyi ekran başına topluyor. Kadrosu güçlendirilerek ekran macerasına devam eden dizi için bölüm maliyetini karşılayamadığı ve her hafta zarar ettiği için final kararı alındı. Sahipsizler 51. bölümüyle final yapacak.
Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner’den yer alıyor.