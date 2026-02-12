Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sahipsizler dizisi için karar çıktı! Final tarihi kesinleşti

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde yer aldığı Sahipsizler için karar çıktı. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı Sahipsizler dizisi, 51. bölümüyle ekrana veda edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahipsizler dizisi için karar çıktı! Final tarihi kesinleşti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 12:25

Son olarak 48. bölümle dün akşam ekranda olan Sahipsizler dizisi için karar çıktı. İki sezondur ekranda olan Sahipsizler dizisi 51. bölümle final yapacak.

HABERİN ÖZETİ

Sahipsizler dizisi için karar çıktı! Final tarihi kesinleşti

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
İki sezondur yayınlanan Sahipsizler dizisi, bölüm maliyetlerini karşılayamadığı ve zarar ettiği gerekçesiyle 51. bölümüyle final yapma kararı aldı.
Sahipsizler dizisi için final kararı alındı.
Dizi, 51. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Final kararı, bölüm maliyetlerini karşılayamama ve her hafta zarar etme nedeniyle alındı.
Sahipsizler dizisi iki sezondur yayınlanmaktaydı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

SAHİPSİZLER DİZİSİ İÇİN FİNAL KARARI GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sahipsizler dizisi iki sezondur seyirciyi ekran başına topluyor. Kadrosu güçlendirilerek ekran macerasına devam eden dizi için bölüm maliyetini karşılayamadığı ve her hafta zarar ettiği için final kararı alındı. Sahipsizler 51. bölümüyle final yapacak.

Sahipsizler dizisi için karar çıktı! Final tarihi kesinleşti

SAHİPSİZLER DİZİSİ OYUNCULARI

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; , , Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner’den yer alıyor.

Sahipsizler dizisi için karar çıktı! Final tarihi kesinleşti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beren Saat'in İngilizce şarkısı yayınlandı! Sosyal medya ikiye bölündü
ETİKETLER
#birşen altuntaş
#burak berkay akgül
#hazal subaşı
#dizi finali
#Sahipsizler
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.