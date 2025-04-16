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 | Dilek Ulusan

Şakir Paşa Ailesi için karar verildi! Final tarihi netleşti

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen yapım amiri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından dizi final kararı aldı.

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Şakir Paşa Ailesi için karar verildi! Final tarihi netleşti
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 15:55

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut gibi oyuncuların yer aldığı Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin Büyükada'daki çekimlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında yapım amiri hayatını kaybetti. Dizinin devam edip etmeyeceğine dair ise karar verildi.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

İlk yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar isimli dizi yaşanan yangın faciasının ardından final kararı aldı. Önümüzdeki sezonda da yayınlanması planlanan dizi, Odatv'nin dizi kaynaklarından edindiği bilgilere göre 16'ıncı bölümle final yapacak. Yaşanan üzücü olayların ardından dizinin 4 bölüm sonra final yapacağı öğrenildi.

Şakir Paşa Ailesi için karar verildi! Final tarihi netleşti

YAPIM AMİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Mekanın bir odasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Taki lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şakir Paşa Ailesi için karar verildi! Final tarihi netleşti
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