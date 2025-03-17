Şarkılar Bizi Söyler ekibi Miami'de buluştu!

Yeni albümünü çıkaran ünlü şarkıcı Sibel Can yorgunluğunu atmak için kızı Melisa Ural ile Miami'ye gitti. 54 yaşındaki, Sibel Can'ın tatil pozları ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sibel Can'ı ziyarete Şarkılar Bizi Söyler ekibi de gitti.

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Sibel Can, bir süredir Miami'de tatil yapıyor. Sibel Can'ı ziyarete br dönem Şarkılar Bizi Söyler programını birlikte sunduğu Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ziyaret etti.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER EKİBİ BULUŞTU

Sibel Can Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi buluşturan Şarkılar Bizi Söyler programı son olarak Ferdi Tayfur'un anısına ekranda oldu. Son dönemde konserlerine ağırlık veren üç ünlü isim sık sık bir araya geliyor.

Özel hayatıyla da konuşulan 54 yaşındaki Sibel Can, son olarak kızı Melisa Ural ile tatile gitti. Bir süredir Miami'de olan Sibel Can'ı ziyarete Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendirici de eşlik etti. Sibel Can birlikte çektirdikleri kareyi "Canlarım gelmiş" notuyla paylaştı.