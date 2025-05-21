Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selim Bayraktar'ın kombini Cannes'a damga vurdu

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı. Katılan isimler arasında Sinem Ünsal ile Dilan Çiçek Deniz yer alırken, Selim Bayraktar da Cannes da ilgi çeken isimlerden biri oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selim Bayraktar'ın kombini Cannes'a damga vurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 17:11

Veda Mektubu, Gecenin Kraliçesi, Çoban Yıldızı, Destan ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Selim Bayraktar, Cannes'a gitti. Global bir markasının davetlisi olarak festivale katılan Selim Bayraktar, leylak tonlardaki Melik Kam imzalı kostümü ile kırmızı halıda fark yarattı.

SELİM BAYRAKTAR CANNES'A DAMGA VURDU

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne Türkiye’den başarılı oyuncu Selim Bayraktar katıldı. Kerem Alışık, Hande Erçel, Burcu Esmersoy, Sinem Ünsal gibi oyuncuların gittiği Cannes'a Selim Bayraktar tarzıyla dikkatleri üstüne çekti.

Selim Bayraktar'ın kombini Cannes'a damga vurdu

Global bir markasının davetlisi olarak festivale katılan Bayraktar, leylak tonlardaki Melik Kam imzalı kostümü ile dikkat çekti. Bayraktar objektiflere poz verdikten sonra Jodie Foster, Daniel Auteuil ve Virginie Efira’nın başrollerini paylaştığı “Vie privée”yi filmin oyuncuları ile birlikte izledi.

Selim Bayraktar'ın kombini Cannes'a damga vurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Justin Bieber yıllar sonra Hailey Bieber'dan özür diledi: Beni affet

Sıkça Sorulan Sorular

SELİM BAYRAKTAR ASLEN NERELİ?
17 Haziran 1975 Irak doğumlu Selim Bayraktar, Türk baba ile Kerkük’lü annenin çocuğu olarak doğdu. 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır.
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.