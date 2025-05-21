Selim Bayraktar'ın kombini Cannes'a damga vurdu

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı. Katılan isimler arasında Sinem Ünsal ile Dilan Çiçek Deniz yer alırken, Selim Bayraktar da Cannes da ilgi çeken isimlerden biri oldu.

Veda Mektubu, Gecenin Kraliçesi, Çoban Yıldızı, Destan ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Selim Bayraktar, Cannes'a gitti. Global bir markasının davetlisi olarak festivale katılan Selim Bayraktar, leylak tonlardaki Melik Kam imzalı kostümü ile kırmızı halıda fark yarattı.

SELİM BAYRAKTAR CANNES'A DAMGA VURDU

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne Türkiye’den başarılı oyuncu Selim Bayraktar katıldı. Kerem Alışık, Hande Erçel, Burcu Esmersoy, Sinem Ünsal gibi oyuncuların gittiği Cannes'a Selim Bayraktar tarzıyla dikkatleri üstüne çekti.

Global bir markasının davetlisi olarak festivale katılan Bayraktar, leylak tonlardaki Melik Kam imzalı kostümü ile dikkat çekti. Bayraktar objektiflere poz verdikten sonra Jodie Foster, Daniel Auteuil ve Virginie Efira’nın başrollerini paylaştığı “Vie privée”yi filmin oyuncuları ile birlikte izledi.