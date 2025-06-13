Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Semih Saygıner'i oynayacak oyuncu belli oldu!

İlk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor. Öykünün başrol oyuncusu ise Ekin Koç oldu. Ekin Koç bu yaz da Barış Manço filmini çekmek için hazırlık yapıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Semih Saygıner'i oynayacak oyuncu belli oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 09:30

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada "Mr. Magic" ya da "The Turkish Prince" lakaplarıyla tanınır. Semih Saygıner’in başarılarla dolu hayatı dizi oluyor.

SEMİH SAYGINER'İ OYNAYACAK OYUNCU EKİN KOÇ OLDU

Semih Saygıner‘in hayat hikâyesi dizi oluyor. 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan sporcumuz Semih Saygıner’in yaşam öyküsünün başrol oyuncusu belli oldu. Netflix için çekilecek dizide Semih Saygıner‘i başarılı oyuncu Ekin Koç oynayacak.

Semih Saygıner'i oynayacak oyuncu belli oldu!

8 bölümlük iziyi başarılı yazar Başar Başaran kaleme aldı. Bu yaz Barış Manço filmini çekmek için hazırlık yapan Koç, dönem filminin maliyeti beklenilen rakamı çok aştığı için proje ertelenince oyuncu diğer projeleri değerlendirmeye almıştı. Şu günlerde “Vicdansız” dizisini çeken Ekin Koç yaz sonu Semih Saygıner’i oynayacağı, Umur Turagay‘ın yönetmen koltuğuna oturacağı “Usta” dizisini çekecek.

Semih Saygıner'i oynayacak oyuncu belli oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in tatili kabusa döndü! Paris'te dolandırıldılar
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.