Semih Saygıner'i oynayacak oyuncu belli oldu!

İlk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor. Öykünün başrol oyuncusu ise Ekin Koç oldu. Ekin Koç bu yaz da Barış Manço filmini çekmek için hazırlık yapıyor.

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada "Mr. Magic" ya da "The Turkish Prince" lakaplarıyla tanınır. Semih Saygıner’in başarılarla dolu hayatı dizi oluyor.

SEMİH SAYGINER'İ OYNAYACAK OYUNCU EKİN KOÇ OLDU

Semih Saygıner‘in hayat hikâyesi dizi oluyor. 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan sporcumuz Semih Saygıner’in yaşam öyküsünün başrol oyuncusu belli oldu. Netflix için çekilecek dizide Semih Saygıner‘i başarılı oyuncu Ekin Koç oynayacak.

8 bölümlük iziyi başarılı yazar Başar Başaran kaleme aldı. Bu yaz Barış Manço filmini çekmek için hazırlık yapan Koç, dönem filminin maliyeti beklenilen rakamı çok aştığı için proje ertelenince oyuncu diğer projeleri değerlendirmeye almıştı. Şu günlerde “Vicdansız” dizisini çeken Ekin Koç yaz sonu Semih Saygıner’i oynayacağı, Umur Turagay‘ın yönetmen koltuğuna oturacağı “Usta” dizisini çekecek.