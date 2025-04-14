Semih Saygıner’in hayat hikâyesi dizi oluyor

İlk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Semih Saygıner'in hayatı film oluyor. Uzun yıllardır oyuncu Şenay Gürler ile beraber olan Semih Saygıner’in ilham veren hayat öyküsü Netflix’e dizi oluyor.

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada "Mr. Magic" ya da "The Turkish Prince" lakaplarıyla tanınır. Sporcu Semih Saygıner'in hayatından esinlenerek dizi çekilmeye başlanacak.

SEMİH SAYGINER'İN HAYATI DİZİ OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan sporcumuz Semih Saygıner’in ilham veren yaşam öyküsü Netflix’e dizi oluyor. 60 yaşındaki Saygıner’in hayatından esinlenilerek çekilecek “Usta” dizisi 1972 yılında Sakarya’da başlayacak Belçika ve Kore’ye uzanacak. “Usta” dizisini Umur Turagay yönetecek.

Haziran sonu sete çıkacak olan 8 bölümlük dizide gazeteci Çınar Oskay da yapımcı olarak yer alacak. Başar Başaran’ın yazdığı dizide Semih Saygıner’i oynayacak oyuncunun kim olacağı merak konusu oldu.